После «Рыцаря Семи Королевств» — снова огонь: HBO готовит возвращение «Дома Дракона» с точной датой выхода 3 сезона

HBO наконец обозначила ориентир для продолжения «Дома Дракона». Третий сезон стартует в июне 2026 года. Канал явно держит интригу до последнего: полноценную промокампанию сознательно отложили, пока в эфире идёт первый сезон «Рыцаря Семи Королевств». Его финал выйдет 22 февраля — и только после этого внимание зрителей вновь переключат на династию Таргариенов.

Война выходит из тени

Второй сезон многие зрители восприняли как долгую расстановку фигур перед решающей партией. Большая часть эпизодов готовила почву для масштабных столкновений, которые обещают развернуться в третьей главе. Ожидается, что история начнётся с Битвы при Глотке — одного из самых кровавых событий Танца Драконов.

Сериал, созданный Райаном Дж. Кондалом по книге Джорджа Р. Р. Мартина, с 2022 года уверенно держится в числе главных фэнтези-проектов телевидения. У шоу 87% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, в активе — две премии «Эмми» и «Золотой глобус». При этом критика не исчезает: зрители ждут не разговоров о войне, а самой войны.

Рейнира среди пепла

Первый постер сезона возвращает к центральной теме — разрушительной гордыне Таргариенов. Рейнира изображена среди мечей и золы, словно уже занявшая место на Железном троне. Надпись «Из огня рождается тьма» звучит как предупреждение: компромиссов больше не будет.

HBO придерживается графика выхода раз в два года, поэтому финальный, четвёртый сезон, вероятно, появится летом 2028-го. Но прежде сериалу предстоит доказать, что за долгой подготовкой последует зрелищная развязка. В июне станет ясно, готов ли «Дом Дракона» перейти от интриг к открытому огню.