Самый популярный сериал начала 2026 года сняли в России: завидуй, Netflix

29 января 2026 16:40
Кадр из сериала «Майор Гром. Игра против правил»

Статистика врать не будет.

За девять дней после выхода этот сериал сделал то, что редко удаётся даже крупным релизам. Он быстро поднялся в рейтингах, обогнал десятки конкурентов и закрепился в верхней части общего топа.

Речь идёт о «Майоре Громе: Игра против правил» — проекте, который неожиданно стал главным сериальным событием начала 2026 года.

Как «Гром» оказался в лидерах

Сейчас сериал занимает седьмое место в общем топ-10 «Кинопоиска». Выше из сериалов находятся только «Проект Анна Николаевна» и «Три кота». При этом среди всех проектов, вышедших в 2026 году, первые две серии «Игры против правил» уверенно держат первое место.

Премьера состоялась 19 января, финальная шестая серия вышла 23-го, и за это время интерес к проекту только усилился, пишет Mash.

Почему этот успех не случайный

Франшиза «Майор Гром» уже однажды доказала свою состоятельность. В 2021 году фильм «Чумной доктор» стал лидером Netflix сразу в 65 странах, что для российского проекта было беспрецедентным результатом.

Новый сериал продолжил эту траекторию, но уже в формате, более привычном для платформенной аудитории — с плотным сюжетом и быстрым темпом.

Фактически «Игра против правил» показала, что отечественная супергероика может не просто существовать в нише, а стабильно конкурировать за массовое внимание. И судя по динамике просмотров, этот результат — не случайный всплеск, а системный успех.

