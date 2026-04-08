После «Полицейского с Рублевки» раскрылся с другой стороны: 2 фильма и сериал с Сергеем Буруновым, которые вас удивят

8 апреля 2026 11:21
Кадр из фильма «Родные»

Он уже давно вышел за рамки комедийного персонажа.

После успеха «Полицейского с Рублёвки» имя Сергея Бурунова стало почти синонимом народной комедии. Но за образом харизматичного майора стоит актёр, способный на куда большее.

От олигарха-интригана до водяного из сказки — Бурунов не боится ломать привычные амплуа и пробует себя в самых неожиданных жанрах. Вспомним три роли, где он доказал, что умеет быть не только смешным, но и глубоким.

«Домашний арест» (2018)

В политической сатире Петра Буслова Бурунов сыграл Павла Осипенко — заммэра, который решает воспользоваться падением начальника, чтобы занять его место. Этот герой — воплощение цинизма и показной веры, человек, для которого власть дороже совести.

Бурунов впервые так мощно раскрыл драматический диапазон — без гротеска, без привычных интонаций комика. Его герой отвратителен, но притягателен. Именно после «Домашнего ареста» критики всерьёз заговорили о Бурунове как о серьёзном драматическом актёре.

«Последний богатырь» (2017)

Кадр из фильма «Последний богатырь»

В фэнтези от Disney Бурунов буквально «вошёл в воду» — сыграл Водяного с помощью технологии motion capture. На теле актёра установили сотни датчиков, фиксировавших каждое движение, и результат получился по-настоящему живым.

Бурунов признался, что съёмки были изнурительными — вода в павильоне не поднималась выше трёх градусов. Но именно в этом образе актёр показал, что способен оживить даже цифровое существо, превратив его в любимца зрителей.

«Родные» (2021)

В роуд-муви Жоры Крыжовникова Бурунов сыграл Павла Карнаухова — мужчину, который, узнав о смертельной болезни, решает исполнить последнюю мечту: спеть на Грушинском фестивале. Его герой груб, раздражителен, временами невыносим, но за этой бронёй — страх и одиночество.

Бурунов называет эту роль своей самой личной. «Она стала для меня терапией», — признавался актёр. И правда, в «Родных» он впервые настолько откровенен: без защиты юмора, без маски. Просто человек, который боится умереть, не разобравшись в себе.

Сергей Бурунов давно перестал быть просто «тем самым полицейским». Каждая его новая роль — это шаг за пределы комфорта, туда, где актёр уже не развлекает, а проживает. И, кажется, зрителям это нравится даже больше.

Фото: Кадр из фильма «Родные»
Анастасия Луковникова
