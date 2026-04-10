После «Первого отдела» зрители пошли за Колесниковым дальше: как выходит «Новороссия. Потемкин» — точный график выхода эпизодов

10 апреля 2026 15:13
Кадр из сериала «Новороссия. Потемкин»

Финал запланирован на 15 мая.

После «Первого отдела» Иван Колесников резко вышел в топ узнаваемых телевизионных актёров, и его новый проект уже собирает внимание аудитории.

Речь о сериале «Новороссия. Потемкин», где он играет одну из ключевых фигур российской истории. Пока зрители только присматриваются к проекту, у тех, кто хочет смотреть в онлайне, еще есть время спокойно догнать сюжет. Сериал выходит по расписанию и только набирает ход.

От Брагина к Потемкину

Колесников, известный по роли Брагина, здесь работает с совершенно другим материалом. Его герой — Григорий Потемкин, государственный деятель и фаворит Екатерины II, человек, стоявший у истоков Новороссии.

Сюжет охватывает его жизнь от юности до смерти, включая участие в создании Черноморского флота, основании Херсона и присоединении Крыма.

«Я играю Потёмкина. Персонаж, по-моему, замечательный. Живой человек, который пытался всегда все сделать сам. Он очень много знал, говорил на разных языках, был умным, понимающим в жизни и в военном деле человеком. Григорий — жутчайший авантюрист. При этом — прекрасный, веселый человек», — рассказывает исполнитель роли Григория Потемкина Иван Колесников.

Как выходит сериал

Проект придерживается еженедельного графика релиза. На момент выхода третьей серии история только набирает обороты.

Серия

Дата выхода

3 серия

10 апреля 2026

4 серия

17 апреля 2026

5 серия

24 апреля 2026

6 серия

1 мая 2026

7 серия

8 мая 2026

8 серия

15 мая 2026

Первые серии задают основу для дальнейшего развития, постепенно раскрывая и политическую линию, и личную историю героя.

Сейчас сериал находится на этапе, когда ключевые события только начинают формироваться, и именно от следующих эпизодов будет зависеть, удержит ли проект интерес аудитории.

Фото: Кадр из сериала «Новороссия. Потемкин»
Екатерина Адамова
