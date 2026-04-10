После «Первого отдела» зрители пошли за Колесниковым дальше: как выходит «Новороссия. Потемкин» — точный график выхода эпизодов

После «Первого отдела» Иван Колесников резко вышел в топ узнаваемых телевизионных актёров, и его новый проект уже собирает внимание аудитории.

Речь о сериале «Новороссия. Потемкин», где он играет одну из ключевых фигур российской истории. Пока зрители только присматриваются к проекту, у тех, кто хочет смотреть в онлайне, еще есть время спокойно догнать сюжет. Сериал выходит по расписанию и только набирает ход.

От Брагина к Потемкину

Колесников, известный по роли Брагина, здесь работает с совершенно другим материалом. Его герой — Григорий Потемкин, государственный деятель и фаворит Екатерины II, человек, стоявший у истоков Новороссии.

Сюжет охватывает его жизнь от юности до смерти, включая участие в создании Черноморского флота, основании Херсона и присоединении Крыма.

«Я играю Потёмкина. Персонаж, по-моему, замечательный. Живой человек, который пытался всегда все сделать сам. Он очень много знал, говорил на разных языках, был умным, понимающим в жизни и в военном деле человеком. Григорий — жутчайший авантюрист. При этом — прекрасный, веселый человек», — рассказывает исполнитель роли Григория Потемкина Иван Колесников.

Как выходит сериал

Проект придерживается еженедельного графика релиза. На момент выхода третьей серии история только набирает обороты.

Серия Дата выхода 3 серия 10 апреля 2026 4 серия 17 апреля 2026 5 серия 24 апреля 2026 6 серия 1 мая 2026 7 серия 8 мая 2026 8 серия 15 мая 2026

Первые серии задают основу для дальнейшего развития, постепенно раскрывая и политическую линию, и личную историю героя.

Сейчас сериал находится на этапе, когда ключевые события только начинают формироваться, и именно от следующих эпизодов будет зависеть, удержит ли проект интерес аудитории.