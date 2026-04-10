После «Первого отдела» зрители пошли за Колесниковым дальше: как выходит «Новороссия. Потемкин» — точный график выхода эпизодов

После «Первого отдела» Иван Колесников резко вышел в топ узнаваемых телевизионных актёров, и его новый проект уже собирает внимание аудитории.
Речь о сериале «Новороссия. Потемкин», где он играет одну из ключевых фигур российской истории. Пока зрители только присматриваются к проекту, у тех, кто хочет смотреть в онлайне, еще есть время спокойно догнать сюжет. Сериал выходит по расписанию и только набирает ход.
От Брагина к Потемкину
Колесников, известный по роли Брагина, здесь работает с совершенно другим материалом. Его герой — Григорий Потемкин, государственный деятель и фаворит Екатерины II, человек, стоявший у истоков Новороссии.
Сюжет охватывает его жизнь от юности до смерти, включая участие в создании Черноморского флота, основании Херсона и присоединении Крыма.
«Я играю Потёмкина. Персонаж, по-моему, замечательный. Живой человек, который пытался всегда все сделать сам. Он очень много знал, говорил на разных языках, был умным, понимающим в жизни и в военном деле человеком. Григорий — жутчайший авантюрист. При этом — прекрасный, веселый человек», — рассказывает исполнитель роли Григория Потемкина Иван Колесников.
Как выходит сериал
Проект придерживается еженедельного графика релиза. На момент выхода третьей серии история только набирает обороты.
|
Серия
|
Дата выхода
|
3 серия
|
10 апреля 2026
|
4 серия
|
17 апреля 2026
|
5 серия
|
24 апреля 2026
|
6 серия
|
1 мая 2026
|
7 серия
|
8 мая 2026
|
8 серия
|
15 мая 2026
Первые серии задают основу для дальнейшего развития, постепенно раскрывая и политическую линию, и личную историю героя.
Сейчас сериал находится на этапе, когда ключевые события только начинают формироваться, и именно от следующих эпизодов будет зависеть, удержит ли проект интерес аудитории.