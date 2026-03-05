После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

НТВ, кажется, окончательно нашёл формулу, от которой не собирается отступать: берём проверенного актёра, ставим в центр очередного сериала — и зрители должны быть счастливы. Так было с «Лихачом», который растянулся на четыре сезона, с «Акушером», добравшимся до второго, и с бесконечными повторами «Пса».

Теперь очередь дошла до «Лепилы» — нового проекта с тем же Никитой Панфиловым. Вот только, судя по реакции части аудитории, этот рецепт начал давать сбой.

Сюжет сериала «Лепила»

Сергей Рашидов когда‑то подавал большие надежды как хирург в Душанбе. Всё рухнуло в момент, когда его обвинили в наркоторговле. Уверенный, что это ошибка, он бросился за помощью к знакомому полковнику — и не подозревал, что тот сам замешан в деле.

Срок вышел большой, и Сергей оказался в тюрьме, где соседом по камере стал террорист Ахат. Тот быстро втянул новичка в план побега, и вместе они выбрались на волю.

Дальше — чужая страна, фальшивое имя и работа дворником в московском дворе, где его теперь зовут просто Джура. Казалось бы, можно залечь на дно, но криминал не отпускает. Однажды Сергей спасает раненого авторитета, и эта случайность снова выводит его на радары и полиции, и опасных конкурентов с той стороны.

Отзывы о сериале

Ленту начали показывать в не самое удобное время — после серий главного хита НТВ «Первый отдел», то есть уже после 22 часов вечера. К этому времени зрители обычно уже не так внимательно смотрят ТВ. А присутствие на экране Никиты Панфилова многих и вовсе заставило выключить экраны.

«Своего нового героя Панфилов постарался сделать более серьезным по сравнению с предыдущими. Однако у Панфилова не получается держаться строго в рамках этого образа. Время от времени в Рашидове все равно просматриваются черты его предыдущих героев, и это сильно выбивает зрителей из вовлеченного просмотра», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Остальные зрители также отметили, что видят в актере, в первую очередь, его героя из «Пса».