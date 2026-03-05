Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

После «Первого отдела» зрители бежали выключить НТВ, только чтобы не попасть на «Лепилу»: «Не могу видеть Панфилова»

5 марта 2026 12:48
Кадр из сериала «Лепила»

Публике наскучили проекты с актером.

НТВ, кажется, окончательно нашёл формулу, от которой не собирается отступать: берём проверенного актёра, ставим в центр очередного сериала — и зрители должны быть счастливы. Так было с «Лихачом», который растянулся на четыре сезона, с «Акушером», добравшимся до второго, и с бесконечными повторами «Пса».

Теперь очередь дошла до «Лепилы» — нового проекта с тем же Никитой Панфиловым. Вот только, судя по реакции части аудитории, этот рецепт начал давать сбой.

Сюжет сериала «Лепила»

Сергей Рашидов когда‑то подавал большие надежды как хирург в Душанбе. Всё рухнуло в момент, когда его обвинили в наркоторговле. Уверенный, что это ошибка, он бросился за помощью к знакомому полковнику — и не подозревал, что тот сам замешан в деле.

Срок вышел большой, и Сергей оказался в тюрьме, где соседом по камере стал террорист Ахат. Тот быстро втянул новичка в план побега, и вместе они выбрались на волю.

Дальше — чужая страна, фальшивое имя и работа дворником в московском дворе, где его теперь зовут просто Джура. Казалось бы, можно залечь на дно, но криминал не отпускает. Однажды Сергей спасает раненого авторитета, и эта случайность снова выводит его на радары и полиции, и опасных конкурентов с той стороны.

Кадр из сериала «Лепила»

Отзывы о сериале

Ленту начали показывать в не самое удобное время — после серий главного хита НТВ «Первый отдел», то есть уже после 22 часов вечера. К этому времени зрители обычно уже не так внимательно смотрят ТВ. А присутствие на экране Никиты Панфилова многих и вовсе заставило выключить экраны.

«Своего нового героя Панфилов постарался сделать более серьезным по сравнению с предыдущими. Однако у Панфилова не получается держаться строго в рамках этого образа. Время от времени в Рашидове все равно просматриваются черты его предыдущих героев, и это сильно выбивает зрителей из вовлеченного просмотра», — отметил автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Остальные зрители также отметили, что видят в актере, в первую очередь, его героя из «Пса».

«Пару раз посмотрел мельком и показалось, что сериал как раз неплох. Но не смотрю как раз из-за Панфилова», «Актер ошибся с выбором профессии. Во всех фильмах одинаков», «Кого бы он не играл, видишь всё равно Панфилова из "Пса"», «Как только вижу его в телевизоре, сразу переключаю канал, не могу видеть Панфилова», — присоединились к возмущению комментаторы.

Фото: Кадры из сериала «Лепила»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи» Этот сериал с Гуськовым не зря называют русским ответом «Оппенгеймеру»: «Не хуже Киллиана Мерфи» Читать дальше 4 марта 2026
В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» В этом сериале 2023 года Жарков — главная звезда: «Будто Миша Шибанов постарел просто» Читать дальше 2 марта 2026
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
«Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал «Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал Читать дальше 6 марта 2026
Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Читать дальше 6 марта 2026
На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал На НТВ снова блистает Панфилов, но теперь он — не мачо: зрители до сих пор спорят, смотреть ли новый сериал Читать дальше 5 марта 2026
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша Читать дальше 5 марта 2026
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его Читать дальше 5 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше