После «Первого отдела» наступила пустота? Вот криминальный мини-сериал Netflix 2025 года из 6 серий, который легко его заменит

15 марта 2026 07:58
Кадр из сериала «Ценный кадр»

Вы и не заметите, как за окном настанет утро.

После финала «Первого отдела» у любителей детективов возникает знакомая пустота. Привычные герои исчезают с экрана, напряжение уходит вместе с последней серией.

В такие моменты особенно ценятся проекты, которые могут быстро вернуть вкус к жанру. Датский сериал «Ценный кадр» Netflix как раз из таких находок — спокойный, холодный и довольно цепкий криминальный триллер.

Когда работа под прикрытием становится личной

История начинается с трагедии на обычном авиарейсе. Один из пассажиров пытается провести наркотики в собственном желудке и погибает. Расследование быстро выводит спецслужбы на крупного наркоторговца, которого давно пытаются поймать. Для операции выбирают девушку по имени Теа — ей предстоит внедриться в окружение подозреваемого.

Теа получает новую легенду и открывает ювелирный салон. Через бизнес она знакомится с Эшли и Софией — женой и дочерью человека, который может стоять за наркотрафиком. План кажется простым: войти в доверие и собрать доказательства. Постепенно граница между ролью и реальной жизнью начинает стираться.

«Уверен, придется по вкусу не только ценителям криминальных историй, но и представительницам женской аудитории, ценительницам жизненных драм и мелодрам», — пишут зрители на портале «Отзовик».

Скандинавский холод и медленное напряжение

Сериал часто сравнивают с шпионскими драмами вроде «Родины». Темп здесь не стремительный, зато атмосфера работает на постоянное напряжение. Главную роль играет датская актриса Клара Дессау — ее героиня выглядит одновременно хрупкой и опасной. В кадре появляется и Николас Бро, знакомый зрителям по «Мосту» и «Адамовым яблокам».

«Ценный кадр» состоит всего из шести эпизодов, каждый длится меньше часа. История развивается без лишней суеты и постепенно смещается от криминального расследования к личной драме. Женская дружба начинает вмешиваться в операцию, а холодная миссия превращается в попытку защитить человека, к которому героиня неожиданно привязалась.

Любителям строгих скандинавских детективов сериал может показаться слишком эмоциональным. Тем, кто ищет новое напряженное расследование после «Первого отдела», эта история вполне способна закрыть вечер.

Фото: Кадр из сериала «Ценный кадр»
Екатерина Адамова
