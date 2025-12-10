Меню
Киноафиша Статьи «После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?

«После "Опасного" ждем новый удачный проект!»: для ТВ-3 снимают детектив «Возвращенец» про 2-х напарников: переплюнет ли он дуэт Брагина и Шибанова?

10 декабря 2025 18:37
Кадр из сериала «Первый отдел»

Зрители уже в ожидании.

Стартовали съёмки нового детектива «Возвращенец» для ТВ-3, и уже по первым сведениям стало ясно: проект собирается играть на контрастах — травма, город, который никогда не спит, и майор, которому придётся учиться жить в мирной реальности так же сложно, как расследовать преступления.

Константин Андреев (Максим Блинов) возвращается в уголовный розыск после контузии, но Петербург встречает его делами, в которых слишком много вопросов и подозрительно мало очевидных виновных.

Дуэт, который не должен был сложиться

Напарником Андреева становится Артём Белов (Матвей Черников) — человек из совершенно другой среды, с лёгкой походкой и тяжёлой ношей фамилии генерала. И в этом столкновении опыта и наглости есть что-то живое: сериал явно строит на них новый тип экранного партнёрства, не про дружбу, а про необходимость научиться слушать друг друга. Сможет ли этот экранный дуэт переплюнуть дуэт Брагина и Шибанова? Пока неясно.

Следы, которые выводят не туда

Дела, которые они получают, складываются в узор куда больше частных преступлений. За ними угадывается система, в которой закон работает выборочно, а справедливость становится инструментом тех, у кого есть сила. Эта «теневая» линия может стать главной интригой сезона — зритель будет искать ответ, а герои его бояться.

Команда, которая делает ставку на характер

Проект снимает «Триикс Медиа» для ТВ-3. В продюсерах — Тина Канделаки, Марина Разумова, Борис Ханчалян и другие. Сценарий Станиславы Лаппо и Владимира Измайлова, режиссёр Андрей Аверков. В составе — Максим Блинов, Матвей Черников, Игорь Павлов, Дмитрий Лавров.

«Режиссер Аверков! После "Опасного" ждем новый удачный проект!», — пишут зрители в Сети.

Иногда самое интересное в детективе — не «кто убил», а кто вернётся туда, где ему сложнее всего.

Ранее портал «Киноафиша» писал про хит ТВ-3 «Кордон».

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
