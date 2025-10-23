После новой черной комедии с Камбербэтчем хочется обнять вторую половинку и не отпускать никогда: но во время просмотра – обхохочетесь

Он — архитектор с большими амбициями, она — повар с врождённым талантом, но без особых успехов. У них двое детей, уютный дом где-то в солнечной Калифорнии и стабильное ощущение, что жизнь идёт по плану. До тех пор, пока всё не меняется местами.

У Тео рушится карьера, у Айви — наоборот, стремительный взлёт: её скромный ресторан превращается в гастрономический хит. Теперь он стирает, готовит и таскает детей на тренировки, а она управляет ресторанной империей и возвращается домой всё позже.

«Супруги Роуз» – классическая история о том, как баланс между работой и любовью превращается в перетягивание каната.

Бенедикт против Оливии

Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман — дуэт, ради которого фильм стоит включить даже тем, кто терпеть не может истории про семейные кризисы. Они не играют — они сражаются. Их сцены похожи на шахматную партию, где вместо фигур — оскорбления, сарказм и взрывы нежности.

Пожалуй, именно Колман выносит фильм на своих плечах: её Айви язвительна, уязвима и беспощадно правдива. Камбербэтч, в свою очередь, мастерски показывает, как самоирония и гордость могут уживаться в одном человеке.

Вместе они создают ощущение почти театрального поединка — остроумного, горького и очень человеческого.

Классическое блюдо под новым соусом

Фильм Джея Роуча — не ремейк в лоб, а новое прочтение классики. Если в версии 1989 года всё было сатирично и почти карикатурно, то здесь — больше тонкой комедии характеров.

Сценарист Тони МакНамара («Фаворитка», «Бедные-несчастные») не изменяет себе: его диалоги брызжут ядом и остры, как лезвие ножа. Герои сыплют колкостями так, будто каждое слово весит тонну, и ни один выпад не остаётся без ответа.

И да, редкий случай — в фильме можно буквально наслаждаться тем, как люди ругаются.

Комедия боли и разложения

«Супруги Роуз» не пытаются быть лёгкой романтической историей. Это фильм о том, как любовь разъедается временем и обидами, как страсть превращается в стратегию выживания. Вроде бы ничего нового — но с каким вкусом подано.

Момент, где Айви признаётся, что любит в муже лишь то, что «у него есть руки» — классика британского сарказма. Сцена семейной терапии — уже почти эталонный скетч. И при всём этом, в картине нет злорадства: герои по-прежнему любят друг друга, просто слишком устали это признавать.

Да, неидеально. Но нужно

65% на Rotten Tomatoes — оценка честная. Да, фильм не откроет Америку, кое-где он растягивается, а финал кажется чересчур театральным. Но всё это не отменяет главного: смотреть на двух актёров такого уровня — редкое удовольствие.

«Супруги Роуз» — кино не про развод, а про попытку вспомнить, почему вы вообще были вместе. Оно смеётся над семейными штампами, но делает это с теплом и лёгкой грустью.

После просмотра остаётся странное ощущение — будто посидел с друзьями, которые только что поссорились, но всё равно не могут жить друг без друга. Можно ли требовать большего от кино на вечер?

