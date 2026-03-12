После новости о 2 сезоне «Слова пацана» зрители пересмотрели первый — и нашли глупые ляпы: там не только окна пластиковые

Наверняка вы их тоже раньше не замечали.

Режиссер Жора Крыжовников уже анонсировал второй сезон «Слова пацана». Пока зрители ждут продолжения, есть повод внимательно пересмотреть первый. Когда ажиотаж вокруг сериала немного улегся, многие начали замечать детали, которые выбиваются из атмосферы конца 1980-х.

Пластиковые окна из будущего

Одна из самых заметных неточностей — пластиковые окна в уличных сценах. В кадре они встречаются на фасадах домов и в подъездах. Проблема в том, что в СССР конца 1980-х таких окон просто не существовало.

Массово пластиковые стеклопакеты начали появляться в России только в середине 1990-х годов, а широкое распространение получили уже в 2000-х. Вероятно, заменить их на локациях было сложно, поэтому деталь решили оставить без цифровой коррекции.

Современные трубы в больнице

Еще один ляп внимательные зрители заметили в больничных сценах. Под раковинами отчетливо видны полипропиленовые трубы. Сегодня это обычный материал для водопровода, но в 1980-е годы в советских больницах использовали металлические конструкции.

Дорожная разметка и милицейская машина

В четвертой серии во время погони в кадр попадает яркая цветная «зебра». Такие многоцветные пешеходные переходы начали появляться в российских городах только в 2010-х годах.

Рядом можно заметить желтый милицейский «УАЗ». Однако в 1988 году в МВД уже действовал приказ перекрашивать машины патрульной службы в белый цвет.

Музыка из другого времени

Есть вопросы и к саундтреку. В одной из сцен герои танцуют под песню Игоря Талькова «Летний дождь». Композиция была написана в 1990 году, тогда как действие сериала происходит в 1988–1989 годах, пишет Lastmag.

Подобные мелочи не портят сериал, но показывают, как трудно точно воссоздать атмосферу прошлого. Именно поэтому зрители с интересом разбирают детали культового проекта, ожидая продолжения истории.