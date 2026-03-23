После него забыла про «Первый отдел»: этот британский детектив c рейтингом IMDb 8,6 особенно выделяется — цифры не врут

В Британии обычно детективы несмотря на мрачность событий так и тянут закутаться в теплый плед и расслабиться. Однако сериал «Молодой Морс» является исключением. В нем немало эпизодов, которые держат в напряжении.

О чем сериал

Сериал «Молодой Морс» представляет собой приквел к знаменитому «Инспектору Морсу». В девяти сезонах показывают, как молодой оксфордский детектив-констебль Эндевор Морс из неопытного и идеалистичного полицейского превращается в того самого циничного гения, известного по оригиналу. События начинаются в 1965 году. В центре внимания не только изящные дела в духе классического детектива, но и тёплые, почти отеческие отношения Морса с его наставником, инспектором Фредом Создеем.

Чем интересен сериал

Мне понравилось, что сериал не пытается сделать героя приятнее. Морс в исполнении Шона Эванса сложен и неуютен. Нельзя просто посочувствовать ему — можно только смотреть, как он год за годом отсекает всё лишнее ради своей страсти — распутывать чужие узлы. Он сам запретил себе жалость.

Создатели очень интересно передали тему преступления, оно выступает неким посланием. Каждое преступление нужно расшифровать. И чаще всего это история о том, как ненависть принимает форму. Если вы устали от детективов с театральными признаниями под скрипки, этот сериал другой. В нём главное — наблюдать, как человек выбирает между гениальностью и жизнью, и почему он выбирает первое.

Рейтинг IMDb 8,6 не врет, при этом у сериала и очень высокий рейтинг на «Кинопоиске» — 8.3. Сериал настолько увлекательный, что даже забываешь о хитах НТВ «Первом отделе» и «Невском». Зрители также высоко оценили сериал: