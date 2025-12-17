После «Мастера и Маргариты» Снигирь и Цыганов снова снялись вместе: получилось фэнтези про девочку с удивительным голосом

Опера, зависть и детский талант — в новой истории Анны Меликян.

Фильм «Дива» завершил съемочный этап. Это оригинальная фантазийная история режиссера Анны Меликян, в которой Юлия Снигирь и Евгений Цыганов вновь встречаются на экране после «Мастера и Маргариты», но уже в совершенно иной интонации и жанре.

Девочка, которая нарушает баланс

В центре сюжета — Майя, одиннадцатилетняя девочка с редким голосом, благодаря которому она становится солисткой Главного оперного театра страны.

Ее появление мгновенно меняет расстановку сил: опытные певицы теряют ведущие партии, а за кулисами начинается цепочка интриг и скрытого соперничества. Имя юной актрисы, сыгравшей Майю, пока держится в секрете.

Ансамбль и миры

В фильме также снялись Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина и Вера Майорова.

«Дива» соединяет реальность оперного закулисья с элементами фэнтези, создавая пространство, где сталкиваются разные эпохи, характеры и представления об успехе.

Большие сцены

Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге и длились 47 смен. Ключевой локацией стал Большой театр, также в кадре появятся «Царицыно», «Царское Село», Дом Пашкова и Дом ученых. Для фильма были специально записаны оперные арии ведущими российскими исполнителями.

Что дальше

Анна Меликян выступает режиссером, соавтором сценария и генеральным продюсером проекта. Сейчас команда перешла к этапу монтажа.

Выход «Дивы» планируется в широком прокате в конце 2026-го или 2027 году.

Также прочитайте: «Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так