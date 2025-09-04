После 200 серий «Невского» сериал «Чистые руки» смотрится как «пшик» другого уровня — вот сколько там эпизодов

Можно за 12 часов посмотреть все от титров начальных до финальных.

Сериал «Чистые руки» быстро стал одним из самых обсуждаемых проектов Первого канала, но многие зрители до сих пор путаются в деталях. В отличие от долгожителей вроде сериала «Невский», у которого вышло уже более 200 серий, эта драма получилась компактной и завершённой.

Сколько серий вышло

В первом сезоне сериала «Чистые руки» 12 эпизодов. Все они были представлены зрителям 5 августа 2024 года на официальном сайте Первого канала.

О чём сериал

Действие происходит в начале 1980-х годов, когда Советский Союз готовится к Олимпиаде. Вчерашние студенты — гордость советской науки — оказываются втянутыми в мир разведки и политических игр. Друзья по университету встают по разные стороны баррикад, и их жизни кардинально меняются.

Как создавался проект

Съёмки шли несколько лет и пережили долгую паузу: процесс приостанавливался и возобновился лишь осенью 2019 года. Первоначально проект назывался «ГЛАВК», но позже получил название «Чистые руки» — вдохновлённое одноимённой антикоррупционной операцией в Италии 1990-х.

Актёры и команда

Режиссёром стал Дмитрий Гайтян, а сценарий написали Руслан Галеев и Аркадий Боровой. В главных ролях — Евгений Сыркин, Александра Никифорова, Евгений Антропов, Дмитрий Фрид и Екатерина Волкова.

Сериал «Чистые руки» — это драма о дружбе, предательстве и выборе, который определяет судьбу. Всего 12 серий — но напряжения хватит на все сто.

