После «Князя Андрея» вспомнила Балуева в другой роли: этот сериал 2000-х и детектив, и любовная мелодрама — пройти невозможно

После «Князя Андрея» вспомнила Балуева в другой роли: этот сериал 2000-х и детектив, и любовная мелодрама — пройти невозможно

7 апреля 2026 19:35
Кадр из сериала «Нина. Расплата за любовь»

Актер снимается немало и каждая роль лишь лучше предыдущей.

Недавно Александра Балуева можно было увидеть в сериале «Князь Андрей» в роли Юрия Долгорукова. Однако мне этот актер особенно нравится в другой роли. Речь идет о сериале «Нина. Расплата за любовь».

О чем сериал

Нина — известная манекенщица и фотомодель, полностью погружённая в работу, поэтому не замечает очевидного. Она и не догадывается, что муж, называющий себя «бизнесменом», на самом деле — высококлассный наёмный убийца. Когда Нина видит, как его убивают, правда раскрывается. Её жизнь переворачивается: интриги, предательство, тюрьма, психиатрическая клиника — карьера заканчивается, и она теряет саму себя. Казалось, когда она наконец нашла счастье и вышла замуж за любимого, груз прошлого снова разрушил её жизнь

Романтичный олигарх и невероятный Николай Добрынин

Актер Александр Балуев сыграл олигарха Михаила Колесника. Он влюбился в Нину с первого взгляда и поначалу притворялся бедным водителем троллейбуса. Актеру хорошо удался этот образ: он очень романтичный и в то же время обладает смелым характером. С таким можно и в огонь, и в воду. Еще для меня в этом сериале интересен Николай Добрынин. Здесь он сыграл жесткого киллера, мужа Нины. Такие роли не специфичны для актера.

Сериал идеально подойдет зрителям, которые любят детективные истории с красивой мелодрамой внутри сюжета. Здесь можно встретить все — и погони, и расследования, и страстные сцены. Зрители о сериале отзывались хорошо:

«Очень интересный фильм! Светлана Чуйкина и Николай Добрынин отлично играют!»

«Великолепный фильм.Постановка,сюжет,подбор актеров на высшем уровне».

Фото: Кадр из сериала «Нина. Расплата за любовь»
Камилла Булгакова
