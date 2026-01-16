Буратино никогда не был так популярен: после кинотеатра зрители побежали в книжные магазины — какие книги скупают сейчас в России

Сказочная эстетика в кинотеатрах в начале года повлияла на поведение зрителей. Вернувшись после просмотра «Простоквашино» и «Буратино», люди устремились в книжные магазины.

Все дело в том, что публика захотела еще раз освежить в памяти знакомые с детства книги и заодно понять, все ли было точно передано при экранизациях.

Продажи книг

Выход на большие экраны новых экранизаций «Буратино» и «Простоквашино» дал мощный импульс книжному рынку. Данные, предоставленные пресс-службой крупной книжной сети «Читай-город», красноречиво это подтверждают.

В первые недели 2026 года спрос на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» подскочил в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот всплеск позволил изданию войти в праздничный топ бестселлеров, где оно закрепилось на 11-й позиции.

Динамика у книги Эдуарда Успенского оказалась ещё более стремительной. Продажи сборника историй о «Простоквашино» в январе увеличились в 12 раз относительно показателей января 2025 года. Очевидно, что успех киноадаптаций заставил многих зрителей снова вспомнить и перечитать классические произведения.

Фильмы в прокате

Новые экранизации показали феноменальный результат в кинотеатрах. Каждый из фильмов всего за несколько дней проката заработал по два миллиарда рублей.

Однако их обгоняет абсолютный лидер — «Чебурашка 2». Его сборы уже превысили 5,1 миллиарда рублей. А вот книги Эдуарда Успенского о крокодиле Гене и его друзьях не пользуются особым спросом. Скорее всего, причина в том, что сюжет нового фильма не имеет прямого отношения к классическим историям, а является самостоятельным продолжением.

