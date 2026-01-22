Меню
Киноафиша Статьи После «Игры престолов» не верится, но HBO умеет делать сериалы без слабых сезонов: вот 3 таких проекта

22 января 2026 20:33
Кадр из сериала «Однажды ночью»

Главный хит подкачал, но есть и другие шоу.

HBO умеет делать телевидение так, будто это кино, растянутое на десятки часов — с роскошной картинкой, железным сценарием и персонажами, которых вы запоминаете как людей из реальной жизни. Но парадокс в том, что часть их лучших проектов тихо ушла в тень громких брендов вроде «Игры престолов» и «Клана Сопрано». А зря: среди них есть сериалы, где качество не проседает ни на минуту — включили первую серию и дальше уже поздно спасаться.

«Оставленные» (2014–2017)

«Оставленные» — это история о мире, где в один момент исчезают 2% людей, и оставшимся приходится жить дальше, будто ничего не случилось. Но, конечно, «ничего» тут не бывает: горе, вера, злость, надежда — всё перемешано, как после взрыва. Сериал держится на мощнейшей актёрской игре и ощущении, что вы подглядываете за чужой болью слишком близко, почти неприлично.

Сезоны здесь работают как ступени: сначала — шок и попытка не сойти с ума, потом — отчаянный поиск смысла, а дальше — почти мистическое принятие того, что объяснений может и не быть. Это редкий случай, когда шоу не пытается понравиться всем, зато попадает точно в тех, кто любит истории «после катастрофы», где главная катастрофа — внутри.

«Подпольная империя» (2010–2014)

Кадр из сериала «Подпольная империя»

Если вам хочется гангстерской драмы с вкусом пороха, виски и больших денег, «Подпольная империя» закрывает вопрос с первой же серии. Атлантик-Сити времён сухого закона здесь выглядит как витрина роскоши, за которой кипит настоящая бойня: политика, мафия, сделки, предательства — всё на месте.

Главное достоинство сериала — он не раздувается и не выдыхается. Каждый сезон добавляет новый слой: больше власти, больше крови, больше расплаты. И при этом шоу остаётся удивительно стильным — как будто вы смотрите «Крёстного отца», только сериалом и с нервом двадцатых.

«Однажды ночью» (2016)

«Однажды ночью» — мини-сериал, который легко включить «на вечер», а потом долго ходить с тяжёлым послевкусием. Это история о парне, который после случайной ночи просыпается главным подозреваемым в убийстве, и дальше его жизнь разваливается на глазах. Здесь нет красивой героики и эффектных побед — только холодная, липкая реальность системы, где правда тонет в процедурах.

Сериал страшен именно своей приземлённостью: как быстро человека превращают в дело, как медленно ломает тюрьма, как общество заранее решает, кто виноват. И да, это тот редкий проект, где один сезон ощущается полноценным ударом — без «продолжение следует», без растягивания ради просмотров. Просто точный, злой, очень умный финал.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Однажды ночью»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
