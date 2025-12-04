После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности

Музыкальное кино в России переживает заметный подъем, и после кассового рывка «Руки вверх!» в продюсерских планах появился новый герой.

Василий Вакуленко получит собственный байопик — фильм «Баста. Начало игры». О проекте рассказали на питчинге «иных», где его представила «Кинокомпания Темп».

О чем будет фильм

События «Начала игры» разворачиваются в Ростове начала нулевых — во времени, когда будущий Баста только ищет себя в музыке.

Это период первых выступлений, конфликтов, сомнений и тяжелого пути без гарантий успеха. Создатели делают ставку не на готовую славу, а на внутренний переломный этап — момент, когда еще ничего не предрешено.

Кто стоит за проектом

Постановщиком и автором сценария стал Стас Иванов. Именно он будет отвечать за тон фильма и драматургию становления артиста. Сейчас команда находится на этапе кастинга.

Продюсер Тимур Вайнштейн подтвердил, что роль молодого Басты доверят юной звезде российского кино.

Почему байопик выходит именно сейчас

Интерес к музыкальным биографиям резко вырос после недавних успешных релизов. История Басты логично вписывается в эту волну: путь из региональной сцены в центральную фигуру индустрии давно воспринимается как готовый сюжет для большого экрана.

Чего ждать зрителям

Фильм заявлен как музыкальная драма без романтизации и с акцентом на характер, выбор и цену успеха. Создатели делают ставку на атмосферу ранних нулевых, живую ростовскую среду и честный разговор о том, как формируется артист.

