Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности

После громкого успеха «Руки вверх!» в кино берутся за Басту: что покажут в фильме о нулевых и легендарном музыканте современности

4 декабря 2025 15:00
Баста

Главная история большого пути от ростовских дворов к вершинам индустрии.

Музыкальное кино в России переживает заметный подъем, и после кассового рывка «Руки вверх!» в продюсерских планах появился новый герой.

Василий Вакуленко получит собственный байопик — фильм «Баста. Начало игры». О проекте рассказали на питчинге «иных», где его представила «Кинокомпания Темп».

О чем будет фильм

События «Начала игры» разворачиваются в Ростове начала нулевых — во времени, когда будущий Баста только ищет себя в музыке.

Это период первых выступлений, конфликтов, сомнений и тяжелого пути без гарантий успеха. Создатели делают ставку не на готовую славу, а на внутренний переломный этап — момент, когда еще ничего не предрешено.

Кто стоит за проектом

Постановщиком и автором сценария стал Стас Иванов. Именно он будет отвечать за тон фильма и драматургию становления артиста. Сейчас команда находится на этапе кастинга.

Продюсер Тимур Вайнштейн подтвердил, что роль молодого Басты доверят юной звезде российского кино.

Почему байопик выходит именно сейчас

Интерес к музыкальным биографиям резко вырос после недавних успешных релизов. История Басты логично вписывается в эту волну: путь из региональной сцены в центральную фигуру индустрии давно воспринимается как готовый сюжет для большого экрана.

Чего ждать зрителям

Фильм заявлен как музыкальная драма без романтизации и с акцентом на характер, выбор и цену успеха. Создатели делают ставку на атмосферу ранних нулевых, живую ростовскую среду и честный разговор о том, как формируется артист.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше

Фото: Sergey Elagin/ Business Online/ Global Look Press
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска Будущее под контролем машин: в России готовят свой ответ «Терминатору» — фильм про заговор элит и Илона Маска Читать дальше 5 декабря 2025
Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года Черепашки возвращаются «вживую», Соник расширяет вселенную, а «Топ Ган» снова взлетает — что готовит Paramount зрителям до 2028 года Читать дальше 5 декабря 2025
Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв Читать дальше 4 декабря 2025
«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар» «Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар» Читать дальше 3 декабря 2025
95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии 95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии Читать дальше 3 декабря 2025
Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать Читать дальше 2 декабря 2025
Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец» Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец» Читать дальше 2 декабря 2025
Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам» Финал переписали прямо перед съёмками: что пошло не так с новым фильмом по «Звёздным войнам» Читать дальше 1 декабря 2025
Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix Читать дальше 1 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше