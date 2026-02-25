Меню
Киноафиша Статьи После «Фишера» и «Метода» — «Отпечатки»: новый мрачный детектив про убийства с Акиньшиной уже на подходе

25 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Отпечатки»

В актёрском составе также Полина Кутепова, Агриппина Стеклова, Владимир Большов и другие.

Любите детективы, где расследование это не только про улики, но и про прошлое? Тогда стоит ждать «Отпечатки» — новый российский сериал с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботарёвым в главных ролях. Проект выйдет на платформе KION и будет состоять из восьми серий.

В центре истории — лейтенант Следственного комитета Яна Князева. Она выросла в детском доме, и чувство справедливости для неё не абстракция, а личная боль.

По собственной инициативе Яна возвращается в родной город Заречный, где начинает расследовать серию жестоких убийств. Жертвами становятся семьи выпускников детского дома. Дело постепенно приобретает слишком личный оттенок. Чем не замена «Фишера» или «Метода»?

К расследованию подключается капитан местной полиции Денис Симонов. Его играет Дмитрий Чеботарёв. Напарники двигаются к разгадке шаг за шагом, и чем ближе к правде, тем активнее кто-то пытается их остановить. Давление растёт, город замыкается, прошлое начинает всплывать.

Режиссёром проекта стал Сергей Филатов. В актёрском составе также Полина Кутепова, Агриппина Стеклова, Владимир Большов и другие. Создатели отмечают, что сценарий вдохновлён реальными историями, связанными с судьбами сирот.

«Отпечатки» — это не только детектив о преступлении, но и история о травмах, которые не исчезают с возрастом. Дата премьеры пока не объявлена, но интерес к проекту уже заметен.

Фото: Кадр из сериала «Отпечатки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
