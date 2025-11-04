После «Финиста» и «Пророка» новый герой: «Горыныч» с Петровым резко ворвался в клуб миллиардеров — неужели дышит в спину «Чебурашке»?

Кинолента может стать самым успешным отечественным фэнтези года.

Российское семейное фэнтези «Горыныч» стало новым кассовым хитом. Уже 3 ноября сборы картины превысили 1 млрд рублей — всего за полторы недели после премьеры, которая состоялась 23 октября.

Лента Дмитрия Хонина уверенно удерживает лидерство в прокате, деля верхние строчки с «Алисой в стране чудес».

Русский дракон против Голливуда

Это уже седьмой фильм в 2025 году, которому удалось пробить миллиардную планку.

Ранее такого результата достигли «Август», «Финист: Первый богатырь», «Батя 2: Дед», «Кракен» и «Пророк: История Александра Пушкина». Судя по динамике, «Горыныч» может стать самым успешным отечественным фэнтези года.

История с русским сердцем

Сюжет вращается вокруг лейтенанта ВМФ Алексея Алехина, которого морское чудовище переносит в былинное прошлое. Там герой знакомится с детёнышем Горыныча и оказывается втянут в спасение древнего княжества. На пути — силач Бамбуля, хандра князя Филимона и, конечно, княжна Маруся.

Ставка на эмоции и эффект

Главные роли исполнили Александр Петров, Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Александр Робак и Нина Усатова.

За визуальные эффекты отвечала студия CGF — та же, что работала над «Пророком» и «Финистом». «Горыныч» стал редким примером семейного кино, которое сочетает масштаб, юмор и узнаваемые мотивы.

Похоже, зрителям наконец предложили фэнтези, где вместо бездушного CGI — сказка с душой и русским колоритом. Кстати, ранее портал «Киноафиша» писал про актерский состав премьеры.