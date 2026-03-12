После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита

На НТВ в марте вышел новый криминальный сериал «Возмездие». После финала «Первого отдела» зрители ждали замену ничуть не хуже. И история о смертельно опасном изобретении, террористах и тайнах внутри МВД могла стать сильным триллером, но некоторые сюжетные решения вызывают вопросы.

Опасное изобретение становится центром истории

Сюжет сериала разворачивается в Москве, Туапсе и Краснодарском крае. Гениальный профессор создает уникальное лекарство, которое способно излечить практически любые болезни.

Но у препарата есть и обратная сторона. Если он попадет в руки террористов, вещество можно превратить в смертельный вирус и использовать как оружие массового уничтожения.

За кодом от кейса начинается охота

После гибели профессора единственным человеком, знающим код от специального кейса с препаратом, становится его дочь Мартина. Она оказывается в центре опасной игры между преступниками.

На женщину охотятся террорист по прозвищу Албанец и загадочный преступник по имени Призрак, который связан с руководством МВД. Ситуация осложняется тем, что муж Мартины — лидер преступной группировки.

Главный герой ищет дочь и правду

Параллельно разворачивается история майора МВД Сергея Давыдова. Его дочь исчезает во время соревнований по теннису в Туапсе.

Сам Давыдов ранее участвовал в спецоперации, где держал в руках тот самый кейс. После ранения он потерял память, а кейс бесследно исчез, поэтому майору приходится внедряться в преступную группировку.

Но финал вызывает вопросы

Главная проблема сериала — его концовка. В последних сериях происходят события, которые выглядят слишком неправдоподобно.

Например, один из персонажей убивает главаря банды, а спустя несколько минут тот неожиданно появляется и стреляет в своего убийцу. Кроме того, главный герой переживает тяжелые ранения так, будто они почти не причиняют ему боли.

В итоге «Возмездие» оставляет двойственное впечатление, передает дзен-канал «Мир современного кино». У сериала есть интересная идея и хороший темп, но финал превращает напряжённый триллер почти в комикс.