После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам

13 октября 2025 20:33
Кадр из сериала «Лихие»

Правда, его ответ понравится далеко не всем фанатам.

После финала второго сезона зрители засыпали комментариями: «Когда третий?», «Так нельзя заканчивать!». Сериал «Лихие» будто специально оборвался на полуслове — напряжённо, грязно, по-настоящему. И теперь все хотят знать одно: будет ли продолжение или это конец?

Что говорят создатели

Второй сезон «Лихих» вышел 11 сентября 2025 года и поставил жирную точку. Юрий Быков, режиссёр, который всегда снимает без прикрас, заявил: третий сезон не планируется. Эта история рассказана полностью — без намёков, без запасных линий.

Почему так

«Лихие» изначально задумывались как история в двух частях — о тех, кто вырос в девяностых и прожил жизнь на сломе эпох. Второй сезон стал финалом, где герои получили то, что заслужили, а не то, чего хотели. Быков не стал растягивать проект, чтобы не потерять правду.

Что остаётся зрителям

Фанаты, конечно, надеялись на продолжение — слишком уж мощно всё закончилось. Но, похоже, это действительно финал. И, может, в этом честность: не добивать живое, не превращать сильную драму в сериал без даты выхода.

История закончена, но её послевкусие ещё долго будет напоминать, почему «Лихие» стали одним из самых обсуждаемых проектов последних лет.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест на знание 1 сезона сериала.

Фото: Кадр из сериала «Лихие»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
