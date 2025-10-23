Меню
После финала хита HBO «Задание» у зрителей остался лишь один вопрос: будет ли второй сезон?

23 октября 2025 09:54
Кадр из сериала «Задание»

Проект уже сравнили с культовым сериалом «Настоящий детектив».

«Задание» стало для HBO тем, чем когда-то был «Настоящий детектив» — камерной драмой, где расследование превращается в исповедь. Сценарист Брэд Ингелсби, автор «Мэйр из Исттауна», снова показывает людей, которые запутались в долге, вине и любви.

Агент ФБР Том Брэндис в исполнении Марка Руффало — не типичный герой, а человек, которого съедает чувство ответственности. Когда он сталкивается с Робби — вором, который не похож на злодея, — история перестаёт быть полицейской. Это уже притча о том, как добро и зло сливаются в одну серую полосу.

И теперь зрителей интересует вопрос — а будет ли второй сезон?

Финал, который выбивает почву из-под ног

Последняя серия оставила зрителей в тишине: ни титров, ни ответов. Робби и Лиззи погибли, Том вынужден отпустить мальчика, к которому успел привязаться. Финал будто ставит точку, но на деле — это запятая.

Герой стоит на руинах собственной веры и, возможно, впервые за долгое время видит надежду. Именно эта крошечная искра человечности и отличает сериал от типичных детективов, где всё решает выстрел.

Актёр, который вытягивает весь мир на себе

Марк Руффало не играет — он проживает. Его Брэндис одновременно уставший священник, агент с острым умом и человек, который ищет Бога в каждом преступнике. Это один из лучших его экранных образов: сложный, не героический, но по-настоящему живой.

Партнёр Пелфри не уступает — их дуэт похож на столкновение двух зеркал, где отражения постепенно стирают границы между охотником и жертвой.

Что будет дальше

Пока HBO молчит о втором сезоне, Ингелсби уже намекнул на продолжение — возможно, с кроссовером с «Мэйр из Исттауна». Сценарист не исключает появления новых персонажей и возвращения старых, если история «откликнется зрителям».

И кажется, она откликнулась: «Задание» — редкий сериал, который не гонится за шоком, а заставляет задуматься, что значит быть человеком, когда все правила больше не работают.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Задание»
Анастасия Луковникова
