После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов

В феврале зрители наконец-то дождались финала второго сезона «Фоллаута». Продолжение постаралось не ударить в грязь лицом — качество осталось на высоте, а местами сериал даже прибавил в динамике.

Но идеальных сиквелов не бывает, и у фанатов после просмотра накопилось немало вопросов к судьбам некоторых героев.

Что произошло с Барб?

История Барб во втором сезоне обрастает все новыми деталями, но в единую картину они пока складываются с трудом. Ключевая сцена: Купер вручает президенту пробирку с холодным синтезом, и в ту же секунду его скручивают спецслужбы — прямо под прицелом камер, на глазах у оцепеневшей Барб.

В последний миг он успевает шепнуть жене пару слов, явно пытаясь предупредить о том, что сейчас начнется. Барб, судя по дальнейшим событиям, либо правильно поняла намек, либо сама оказалась достаточно гибкой, чтобы не попасть под раздачу. Иначе руководство «Волт-Тек» вряд ли выделило бы ей и дочери места в криокапсулах — привилегия, доступная далеко не каждому.

Но чем дальше, тем сильнее эта версия расходится с тем, что нам показывали в первом сезоне. Там ядерный апокалипсис застал Купера совсем в другой ситуации — он был на свободе и рядом с дочерью. Возникает логическая развилка: где в момент бомбежки находилась Барб? Почему семья оказалась разделена?

И самое главное — когда именно мать и дочь вновь оказались вместе, чтобы занять те самые капсулы? Хронология пока рассыпается.

Что с Барб и Джейни?

История Барб и Джейни в целом порождает много вопросов. Сколько времени мать с дочерью провели в убежище, пока их муж и отец бродил по пустошам в обличье полумертвого Гуля?

В сериале Гуль находит их криокапсулы пустыми, а внутри записку с указанием на Колорадо как возможное место назначения. Но на этом загадки только начинаются. Ни зрители, ни сам персонаж понятия не имеют, когда именно за двести лет, прошедших после апокалипсиса, разморозились Барб и Джейни.

Живы ли они вообще? Почему выбрали именно Колорадо? Сколько им сейчас лет — остались ли они в том же возрасте или успели состариться? Ответы на эти вопросы, видимо, приберегли для следующего сезона.