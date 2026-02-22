Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов

После финала «Фоллаута» фанатов мучают эти два вопроса: вокруг семьи Гуля слишком много секретов

22 февраля 2026 11:50
Кадр из сериала «Фоллаут»

Появились даже нестыковки в сюжете.

В феврале зрители наконец-то дождались финала второго сезона «Фоллаута». Продолжение постаралось не ударить в грязь лицом — качество осталось на высоте, а местами сериал даже прибавил в динамике.

Но идеальных сиквелов не бывает, и у фанатов после просмотра накопилось немало вопросов к судьбам некоторых героев.

Что произошло с Барб?

История Барб во втором сезоне обрастает все новыми деталями, но в единую картину они пока складываются с трудом. Ключевая сцена: Купер вручает президенту пробирку с холодным синтезом, и в ту же секунду его скручивают спецслужбы — прямо под прицелом камер, на глазах у оцепеневшей Барб.

В последний миг он успевает шепнуть жене пару слов, явно пытаясь предупредить о том, что сейчас начнется. Барб, судя по дальнейшим событиям, либо правильно поняла намек, либо сама оказалась достаточно гибкой, чтобы не попасть под раздачу. Иначе руководство «Волт-Тек» вряд ли выделило бы ей и дочери места в криокапсулах — привилегия, доступная далеко не каждому.

Но чем дальше, тем сильнее эта версия расходится с тем, что нам показывали в первом сезоне. Там ядерный апокалипсис застал Купера совсем в другой ситуации — он был на свободе и рядом с дочерью. Возникает логическая развилка: где в момент бомбежки находилась Барб? Почему семья оказалась разделена?

И самое главное — когда именно мать и дочь вновь оказались вместе, чтобы занять те самые капсулы? Хронология пока рассыпается.

Кадр из сериала «Фоллаут»

Что с Барб и Джейни?

История Барб и Джейни в целом порождает много вопросов. Сколько времени мать с дочерью провели в убежище, пока их муж и отец бродил по пустошам в обличье полумертвого Гуля?

В сериале Гуль находит их криокапсулы пустыми, а внутри записку с указанием на Колорадо как возможное место назначения. Но на этом загадки только начинаются. Ни зрители, ни сам персонаж понятия не имеют, когда именно за двести лет, прошедших после апокалипсиса, разморозились Барб и Джейни.

Живы ли они вообще? Почему выбрали именно Колорадо? Сколько им сейчас лет — остались ли они в том же возрасте или успели состариться? Ответы на эти вопросы, видимо, приберегли для следующего сезона.

Фото: Кадры из сериала «Фоллаут»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO Читать дальше 23 февраля 2026
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин Читать дальше 19 февраля 2026
У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
В феврале говорили только о «Рыцаре Семи королевств», а лидер по просмотрам оказался другим: 12 млн зрителей и никакого шума В феврале говорили только о «Рыцаре Семи королевств», а лидер по просмотрам оказался другим: 12 млн зрителей и никакого шума Читать дальше 23 февраля 2026
Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем Читать дальше 23 февраля 2026
Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Тайну легендарной заставки Симпсонов раскрыли спустя почти 40 лет в эфире: поклонникам пришлось ждать 800-й серии Читать дальше 22 февраля 2026
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор Читать дальше 22 февраля 2026
От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все От этих трех сцен «Великолепного века» мороз по коже до сих пор: вспоминаем самые душераздирающие эпизоды, над которыми рыдали все Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше