«После финала его будет не хватать»: 5 сезон «Хитростей» получил 100% на Rotten Tomatoes — вот что говорят критики

Пятый сезон «Хитростей» только вышел, но уже получил редкий результат — 100% положительных отзывов на Rotten Tomatoes.

Для финального сезона это особенно показательно, ведь завершения популярных сериалов часто разочаровывают зрителей. В этот раз, по мнению критиков, создателям удалось удержать планку и красиво закрыть историю.

Почему финал называют удачным

Обозреватели отмечают, что сериал сохранил свою фирменную иронию и жёсткий юмор, но при этом стал заметно глубже. В новых эпизодах больше личных конфликтов и эмоциональных сцен, которые усиливают впечатление от финала.

«Пятый сезон — это всё, чего ждёшь от этого шоу: дерзкий, умный и по-настоящему смешной. После финала его будет не хватать»

Критики сходятся в одном: проект не потерял форму даже к завершению. Это редкий случай, когда сериал не только не выдыхается, но и выходит на пик в последних сериях.

Что особенно выделяют

Отдельно отмечают актёрскую игру. Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер, исполняющие главные роли, удерживают внимание и задают тон всему повествованию. Их взаимодействие остаётся ключевым элементом, благодаря которому история выглядит живой и убедительной.

«Заключительные серии так же точны и смешны, как и в начале. Это достойное завершение одной из самых сильных комедий последних лет»

Финальный сезон «Хитростей» уже называют одним из главных телевизионных событий года. И судя по первым отзывам, у этого статуса есть все основания.