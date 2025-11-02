После финала 6 сезона «Острых козырьков» стало понятно: этих 2 врагов Томми Шелби так и не сможет убить

В этом и есть ирония его жизни.

Финал «Острых козырьков» оставил зрителей в том странном состоянии, когда вроде бы поставлена точка, но руки всё ещё чешутся перелистнуть страницу дальше. Томми Шелби жив, его враги — тоже. А значит, история не закончена. Однако, как ни крути, ни Освальд Мосли, ни Джек Нельсон (по сути — Джозеф Кеннеди под другим именем) не могут получить от Шелби заслуженной расплаты. И причина тут проста — реальная история не позволит.

История сильнее выстрела

«Острые козырьки» всегда держались за фактуру — реальных политиков, исторические речи, уличные марши и портрет Лондона между войнами. Но эта приверженность реализму обернулась ловушкой: Томми не может застрелить Освальда Мосли, потому что в жизни лидер британских фашистов спокойно дожил до 1980 года.

А Джек Нельсон, отсылающий к Джозефу Кеннеди — патриарху знаменитого клана и отцу Джона Кеннеди, — умер в 1969-м. Любая попытка показать расплату превратила бы «Козырьков» в альтернативную историю, и пока Стивен Найт не Тарантино, чтобы переписывать хроники ради катарсиса.

Томми — политик в тени

Тем не менее пространство для манёвра остаётся. Если грядущий фильм «Острые козырьки» действительно станет продолжением сериала, то отмщение может принять другие формы. Шелби — уже не гангстер, а игрок на уровне парламентских интриг. Он мог бы разрушить империю Мосли не пулями, а манипуляцией, компроматом, финансами — всем тем, чем владеет лучше любого оружия.

И если в сериале он всегда действовал как волк, то в фильме может стать призраком — человеком, которого все считают мёртвым, но чьё влияние по-прежнему чувствуется в каждом политическом шаге врагов.

Ирония судьбы

Главная драма в том, что Томми — воин без войны. Все, с кем он сражался, живут дольше него. И потому его история не может закончиться выстрелом — только тишиной.

Он пережил всё: бедность, кровь, семью, предательство, даже собственную смерть. Но самое страшное — пережить тех, кому хотел воздать по заслугам.

Если в фильме «Острые козырьки» Томми Шелби действительно вернётся, его последняя битва будет не за месть. А за то, чтобы мир, в котором он больше не нужен, не оказался хуже, чем тот, который он когда-то строил из пепла Бирмингема.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.