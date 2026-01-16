Меню
После «Фаллаута» Amazon взялся за адаптацию еще одной видеоигры: вот только заядлым геймерам не видать настоящего лора

16 января 2026 15:13
God Of War

История будет подана так, чтобы в нее влюбились миллионы.

Новость о том, что сериал «God of War» от Amazon обойдёт стороной первые игры франшизы, для фанатов прозвучала тревожно. Где Олимп, где Афина, где тот самый Кратос, который методично крошил греческих богов? Ответ прост и, если честно, прагматичен: телевидение и ранний God of War — из разных эпох и с разными задачами.

Греческая трилогия слишком аркадная для сериала

Оригинальные игры 2005–2010 годов — это чистая ярость, бесконечные бои и почти отсутствующая пауза на рефлексию. Кратос там — орудие мести, а не персонаж в привычном телевизионном смысле. Для сериального формата, где важны диалоги, внутренняя эволюция и эмоциональные крючки, такой герой быстро становится однообразным. Смотреть, как он молча убивает богов сезон за сезоном, — эффектно, но недолго.

Версия 2018 года даёт главное — драму

Игра God of War (2018) — это уже не про резню, а про ответственность. Кратос старше, тяжелее, тише. У него есть сын, вина за прошлое и желание не повторить собственные ошибки. История отца и сына — универсальный сюжет, который работает даже для зрителя, никогда не державшего геймпад. Именно поэтому шоураннеры сразу сделали ставку на скандинавский цикл.

Северные боги в новой God of War — не абстрактные символы, а персонажи с характерами, страхами и политикой. Здесь больше интриг, пророчеств и медленного нарастания катастрофы. Рагнарёк — идеальная сериализация: он не взрывается сразу, а подбирается исподволь, через решения героев. Для стриминга это золото.

Amazon нужен сериал, а не фан-сервис

Amazon уже показал с Fallout, что не боится отходить от ожиданий фанатов ради сильной истории. «Бог войны» должен привлечь не только тех, кто прошёл игры на платину, но и новую аудиторию. А значит — меньше лора «для своих», больше человеческих конфликтов, которые понятны всем.

Это не отказ от прошлого, а отсрочка

Важно: создатели не закрывают дверь перед греческим периодом навсегда. Если сериал выстрелит, флешбэки или отдельные сезоны про молодого Кратоса вполне возможны. Но начинать с них — значит сразу задать шоу тон бесконечной жестокости, из которой потом сложно выйти.

Сериал «Бог войны» не связан с оригинальными играми не потому, что они плохи, а потому что они слишком продукт своего времени. Телевидению нужен Кратос, который умеет молчать, сомневаться и быть отцом. И именно такого Кратоса Amazon собирается показать — даже если ради этого пришлось оставить Олимп за кадром.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Legion-Media
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
