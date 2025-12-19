После этой серии «Далекого города» турки закидали RTÜK жалобами: грозят даже закрыть сериал

Турецкий сериал «Далекий город» второй сезон подряд удерживает высокие рейтинги и остаётся одним из самых обсуждаемых проектов. История Альи и Джихана давно вышла за рамки обычной мелодрамы, но именно это, похоже, и стало причиной громкого скандала. После последнего эпизода недовольные зрители потребовали срочно закрыть сериал — и их услышал государственный регулятор.

Что именно возмутило зрителей

Поводом стала сцена в финале 42-й серии — долгожданный хальвет Альи и Джихана. Создатели обошлись максимально аккуратно: никаких поцелуев, никакой обнажёнки, супруги даже принимают холодный душ полностью одетыми. Однако этого оказалось достаточно, чтобы часть аудитории сочла сцену «недопустимой». Главная претензия — отношения Джихана с женой его брата, которые критики сериала упорно игнорируют как законный брак.

Какие обвинения звучат в адрес сериала

В жалобах в RTÜK «Далекому городу» вменяют сразу всё: пропаганду насилия, неуважение к старшим, нарушение общественных норм и разрушение традиционных семейных ценностей. Некоторые зрители требуют не просто штрафов, а уголовного преследования создателей сериала, называя проект «позором» и «западной диверсией». В соцсетях появляются жёсткие комментарии с прямыми призывами убрать сериал из эфира.

Почему обвинения выглядят спорно

Парадокс в том, что формально сериал не нарушил никаких табу. Алья и Джихан — законные супруги, их брак официально не расторгнут, а сама сцена далека от откровенности. Более того, «Далекий город» не выходит за рамки привычного для турецких сериалов эмоционального напряжения. Многие критики, по сути, возмущены не содержанием сцены, а самим фактом развития отношений, которое не укладывается в их личное представление о допустимом.

Реакция зрителей за пределами Турции

Зарубежная аудитория, включая российских поклонников, в основном поддерживает сериал. Фанаты пары ДжихАл отмечают, что проект аккуратно работает с темой чувств и не скатывается в провокацию. Для них нынешний скандал выглядит как столкновение рейтингового хита с консервативной частью общества, а не реальное нарушение норм.

Закроют ли «Далекий город» на самом деле

Несмотря на сотни жалоб, вероятность полного закрытия сериала невелика. У «Далекого города» стабильно высокие рейтинги, а проект поддерживают влиятельные фигуры, включая мэра Мардина. Скорее всего, если RTÜK и вмешается, дело ограничится штрафом или временным ограничением трансляции. Пока же фанаты надеются, что сериал продолжит выходить без серьёзных последствий — и что история Альи и Джихана не станет жертвой морализаторской паники.

