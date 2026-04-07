После этого сезона «Ментовских войн» Устюгов умолял убить Шилова: «Превратился в какого-то странного типа с седыми висками»

Актер считает, что сериал нужно было закрыть раньше.

Сериал «Ментовские войны» давно приобрёл статус культового среди любителей российского детектива. Начиная с 2005 года, он держал внимание аудитории благодаря жёстким разборкам между преступными группировками и сотрудниками правопорядка.

Однако далеко не все одиннадцать сезонов пользовались одинаковой любовью зрителей. Многие считают, что со временем проект растерял свою первоначальную остроту и глубину.

Как оказалось, один из ведущих актёров разделяет это мнение. Александр Устюгов прямо заявил, что в какой-то момент сюжетная линия сдала позиции, и даже назвал точный сезон, с которого начался творческий спад.

Мнение Устюгова

Артист, получивший широкую известность благодаря роли Романа Шилова, со временем охладел к проекту. Он откровенно признался, что съёмки превратились в конвейерное производство.

«Постепенно я превратился в какого-то странного типа с седыми висками, который что-то постоянно расследует», — посетовал Устюгов.

По словам актёра, по-настоящему сильными можно считать лишь первые три сезона — тот самый «канон», за который зрители и полюбили сериал.

«Начиная с четвёртого сезона, проект держался исключительно на профессионализме сценаристов. А мы, актёры, уже не занимались творчеством — мы просто работали как на заводе», — добавил он.

Устюгов даже просил создателей пораньше «убить» его персонажа, чтобы поставить органичную точку в истории. Однако сценаристы предпочли оставить финал открытым — вероятно, рассчитывая на возможное продолжение.

Чем всё закончилось

Одиннадцатый сезон завершился в самой напряжённой точке: в квартиру Шилова стреляют из гранатомёта. Так зрители и не узнали, выжил ли Роман и что сталось с его семьёй.

Подобная открытая концовка повергла поклонников сериала в недоумение.