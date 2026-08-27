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Киноафиша Статьи «Спасти рядового Райана» меркнет на фоне этой «блестящей военной эпопеи»: 131-минутный фильм о Сталинградской битве восхитил иностранцев

«Спасти рядового Райана» меркнет на фоне этой «блестящей военной эпопеи»: 131-минутный фильм о Сталинградской битве восхитил иностранцев

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Враг у ворот» (2001)

Зрители оставляют положительные отзывы.

Боевик «Спасти рядового Райана» давно считается эталоном военного кино, но время от времени появляются фильмы, которым удаётся не только удивить зрителей, но и заставить по-новому взглянуть на жанр. Именно так произошло со 131-минутным военным триллером «Враг у ворот».

Он вышел спустя всего 3 года после «Спасти рядового Райана» и остался в тени. А не так давно лента вышла онлайн и быстро получила восторженные отзывы.

Сюжет

События фильма разворачиваются во время Сталинградской битвы в 1942 году. Немецкое командование отправляет на фронт своего самого опытного стрелка — майора Кёнига. Перед ним ставят одну задачу: найти и ликвидировать советского снайпера Василия Зайцева, который уже успел стать серьёзной угрозой для немецких войск.

Зайцев постоянно работает на самых опасных участках фронта и один за другим поражает вражеских солдат и офицеров. Постепенно противостояние двух снайперов превращается в личную охоту.

Кадр из фильма «Враг у ворот» (2001)

Детали

«Враг у ворот» многие называют незаслуженно забытым фильмом, а ведь и сейчас, спустя 25 лет после премьеры, он смотрится всё так же достойно. Картина остаётся крепкой военной драмой с одними из лучших сцен в этом жанре, особенно когда речь идёт о противостоянии двух снайперов. Романтическая линия помогает показать героев живыми людьми на фоне обезличивающей войны.

В прокате фильм не смог преодолеть отметку в $100 млн. При бюджете почти в $70 млн его не признали коммерчески успешным. Отзывы критиков также оказались неоднозначными: некоторые считали, что картине не хватало стилистического единства. Сегодня оценка критиков на Rotten Tomatoes составляет 53%, тогда как зрители поставили фильму значительно более высокий результат — 82%.

С развитием стримингов у «Врага у ворот» появился шанс на новую жизнь. Теперь картину можно пересмотреть в удобном онлайн-формате: лента уже привлекла к себе новых зрителей, которые в восторге от сюжета.

«Блестящая военная эпопея и совершенно незабываемое двухчасовое впечатление. Фантастическое изображение мрачной ситуации в Сталинграде, великолепная музыка, снайперские сцены, отличная игра актеров», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Враг у ворот» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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