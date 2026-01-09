Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После этого фильма Никита Михалков стал звездой везде, кроме собственного дома: мать стыдила, а из училища отчислили

После этого фильма Никита Михалков стал звездой везде, кроме собственного дома: мать стыдила, а из училища отчислили

9 января 2026 20:33
Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Будущее актера было под большим вопросом.

Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Он сохранил к этому возрасту впечатляющую творческую активность: продолжает руководить Союзом кинематографистов России, курировать Московский кинофестиваль и развивать театральную мастерскую. Основанная им Академия искусства воспитывает новые поколения артистов.

Однако путь к этому признанию был непростым. Фильм, сделавшей его звездой, чуть не перечеркнул всю дальнейшую судьбу артиста.

Михалков в фильме «Я шагаю по Москве»

Судьбоносная встреча для молодого Михалкова состоялась благодаря протекции сценариста Геннадия Шпаликова. Тот, будучи другом Андрея Кончаловского, настоятельно порекомендовал Георгию Данелии обратить внимание на младшего брата его приятеля.

Изначально режиссёр ленты «Я шагаю по Москве» отнесся к этой идее скептически. В его памяти Никита оставался нескладным подростком без особой актёрской выразительности. К тому же, худсовет уже дал добро на кандидатуру Виталия Соломина.

Однако когда на пробы явился 18-летний Михалков, Данелия увидел перед собой совершенно другого человека. Высокий статный юноша с незаурядной харизмой моментально покорил всю съёмочную группу. Его утвердили на роль без лишних раздумий.

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

Слава после фильма «Я шагаю по Москве»

Песня «А я иду, шагаю по Москве» в исполнении молодого Михалкова мгновенно покорила всю страну, став символом эпохи оттепели. Сам фильм превратился в гимн целого поколения, а начинающий актёр испытал головокружение от внезапной славы.

Ощутив лёгкость актёрской профессии, Михалков поддался искушению. Его комната превратилась в своеобразный «алтарь», увешанный собственными фотографиями. Однако мать, Наталья Кончаловская, нашла остроумный способ вернуть сына на землю.

Под каждым его портретом она разместила стрелки, указывающие на изображение прапрадеда — Василия Сурикова.

«Стыдись. Бери пример с предков», — значилось на записках.

По воспоминаниям Михалкова, он в тот же день убрал всю коллекцию своих фотографий, усвоив важный урок.

Триумф в кино обернулся серьёзными проблемами. Студент Щукинского училища, нарушая запреты на съёмки во время учёбы, продолжал сниматься. Когда перед ним поставили ультиматум, Михалков выбрал кино, что привело к отчислению за систематические прогулы.

Этот поворот судьбы открыл новые горизонты. Перейдя во ВГИК на режиссёрский факультет, он нашёл своё истинное призвание — создание фильмов, а не только исполнение ролей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам.

Фото: Кадры из фильма «Я шагаю по Москве» (1963)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала «Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала Читать дальше 9 января 2026
Как создавали самую рождественскую сказку СССР: Солоха прятала сломанный нос, Пацюк плевался варениками, а Черт крестился Как создавали самую рождественскую сказку СССР: Солоха прятала сломанный нос, Пацюк плевался варениками, а Черт крестился Читать дальше 7 января 2026
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист Читать дальше 10 января 2026
Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал» Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал» Читать дальше 9 января 2026
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах «Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах Читать дальше 9 января 2026
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года Читать дальше 9 января 2026
«Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши? «Чебурашка 2» рвет кассу, уже 4 млрд сборов, но зрителей волнует не это: почему у Чебурашки такие большие уши? Читать дальше 9 января 2026
«Маша + каша» с 4 млрд просмотров: как серия-рекордсмен оказалась переполнена отсылками к советскому кино (видео) «Маша + каша» с 4 млрд просмотров: как серия-рекордсмен оказалась переполнена отсылками к советскому кино (видео) Читать дальше 9 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше