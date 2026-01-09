После этого фильма Никита Михалков стал звездой везде, кроме собственного дома: мать стыдила, а из училища отчислили

Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Он сохранил к этому возрасту впечатляющую творческую активность: продолжает руководить Союзом кинематографистов России, курировать Московский кинофестиваль и развивать театральную мастерскую. Основанная им Академия искусства воспитывает новые поколения артистов.

Однако путь к этому признанию был непростым. Фильм, сделавшей его звездой, чуть не перечеркнул всю дальнейшую судьбу артиста.

Михалков в фильме «Я шагаю по Москве»

Судьбоносная встреча для молодого Михалкова состоялась благодаря протекции сценариста Геннадия Шпаликова. Тот, будучи другом Андрея Кончаловского, настоятельно порекомендовал Георгию Данелии обратить внимание на младшего брата его приятеля.

Изначально режиссёр ленты «Я шагаю по Москве» отнесся к этой идее скептически. В его памяти Никита оставался нескладным подростком без особой актёрской выразительности. К тому же, худсовет уже дал добро на кандидатуру Виталия Соломина.

Однако когда на пробы явился 18-летний Михалков, Данелия увидел перед собой совершенно другого человека. Высокий статный юноша с незаурядной харизмой моментально покорил всю съёмочную группу. Его утвердили на роль без лишних раздумий.

Слава после фильма «Я шагаю по Москве»

Песня «А я иду, шагаю по Москве» в исполнении молодого Михалкова мгновенно покорила всю страну, став символом эпохи оттепели. Сам фильм превратился в гимн целого поколения, а начинающий актёр испытал головокружение от внезапной славы.

Ощутив лёгкость актёрской профессии, Михалков поддался искушению. Его комната превратилась в своеобразный «алтарь», увешанный собственными фотографиями. Однако мать, Наталья Кончаловская, нашла остроумный способ вернуть сына на землю.

Под каждым его портретом она разместила стрелки, указывающие на изображение прапрадеда — Василия Сурикова.

«Стыдись. Бери пример с предков», — значилось на записках.

По воспоминаниям Михалкова, он в тот же день убрал всю коллекцию своих фотографий, усвоив важный урок.

Триумф в кино обернулся серьёзными проблемами. Студент Щукинского училища, нарушая запреты на съёмки во время учёбы, продолжал сниматься. Когда перед ним поставили ультиматум, Михалков выбрал кино, что привело к отчислению за систематические прогулы.

Этот поворот судьбы открыл новые горизонты. Перейдя во ВГИК на режиссёрский факультет, он нашёл своё истинное призвание — создание фильмов, а не только исполнение ролей.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Михалков назвал российские фильмы, которые стоит увидеть американцам.