После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании

Один сериал — про серийного убийцу, второй — про инопланетные обломки, третий — про мальчика, пропавшего на 5 лет.

Детективных сериалов сегодня снимают сотни, но далеко не каждый способен действительно удивить. Зрители часто пересматривают одни и те же проекты и думают, что уже видели все возможные сюжеты.

На самом деле интересные истории приходят из самых разных стран. В Южной Корее, США и даже Новой Зеландии снимают детективы, которые способны держать интригу до самого финала.

«Фрик» (Beyond Evil), 2021

Южнокорейская дорама «Фрик» вышла зимой 2021 года и состоит из 16 серий. История начинается в тихом провинциальном городке, где работает бывший талантливый следователь Ли Дон-щик. Его жизнь давно стала спокойной и даже скучной.

Ситуация меняется с появлением нового начальника — амбициозного Хан Джи-вона. Почти сразу в городе начинается серия убийств, подозрительно похожих на преступления 20-летней давности. Расследование постепенно раскрывает старые тайны и заставляет героев сомневаться друг в друге, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

«Обломки» (Debris), 2021

Американский сериал «Обломки» вышел в 2021 году и сочетает детектив, триллер и научную фантастику. В центре истории — агенты Брайан Беневенти из ЦРУ и Финола Джонс из Ми-6.

Герои ищут загадочные фрагменты, упавшие на Землю из космоса. Каждый найденный объект обладает странными и иногда опасными свойствами. За этими артефактами начинается настоящая охота, и героям приходится действовать быстрее, чем их противники.

«Залив» (The Gulf), 2019

Новозеландский сериал «Залив» вышел в 2019 году и предлагает более мрачную детективную историю. Расследование начинается с неожиданной находки — мальчик, пропавший пять лет назад, обнаруживается живым на одном из островов.

Дело поручают женщине-детективу, которая занималась этим расследованием раньше. За неделю до возвращения мальчика она попадает в автокатастрофу и теряет память.

Иногда именно такие неожиданные детективы оказываются самыми запоминающимися. Не самые громкие, но точно достойные просмотра.