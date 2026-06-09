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Киноафиша Статьи Думаете, «Звонок» самый страшный? Как бы не так: эти японские хорроры сносят крышу и калечат психику

Думаете, «Звонок» самый страшный? Как бы не так: эти японские хорроры сносят крышу и калечат психику

9 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Глаз»

Умеют в стране Восходящего солнца нагнать жути, конечно.

А вы знали, что у самых страшных фильмов не американский, а японский паспорт? После «Прослушивания» и других лент спать вы точно не сможете — и это не преувеличение.

Ужасы из Страны восходящего солнца умеют вызывать не крик, а ледяной ужас, от которого немеют пальцы. Именно здесь родились по-настоящему жуткие истории, которые мечтали снять в Голливуде.

Прослушивание (1999)

Один из самых шокирующих японских фильмов ужасов, снятый Такаси Миикэ. Мужчина устраивает фиктивный кастинг, чтобы найти жену, но попадает в лапы загадочной Асами. Финал — это боль, которую трудно забыть. Сцена с иглами и тихим «ки-ки-ки» — один из самых пугающих моментов в истории кино.

Звонок (1998)

Кассета, после просмотра которой у тебя есть ровно неделя до смерти. История Садако и жуткий звонок после сеанса врезались в память миллионов. Хидэо Наката сделал невозможное: создал хоррор, который остался страшным даже после сотни подражаний и ремейков.

Глаз (2002)

После пересадки роговицы главная героиня начинает видеть мертвецов. Атмосфера на грани галлюцинации и реальности. Фильм братьев Пан вдохновлён реальной историей и умеет пугать без резких скримеров. Особенно сцена в лифте.

Ичи-киллер (2004)

Фильм, который запрещали и вырезали по всему миру. Такаси Миикэ снова берёт в оборот тему насилия — и доводит её до предела. Манга, якудза, мазохизм и море крови. В Торонто на премьере зрителям даже раздавали рвотные пакеты. Не для слабонервных, но забыть этот фильм нельзя, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Тёмные воды (2002)

Хидэо Наката снова пугает, на этот раз — влажной тишиной. Мать и дочь переезжают в дом, где с потолка течёт вода, а из подвала смотрит девочка в жёлтом плаще. Неспешный саспенс, гнетущая атмосфера и финал, от которого першит в горле.

Фото: Кадр из фильма «Глаз»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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