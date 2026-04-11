После этих баоцзы Панда По стал Воином дракона: записывайте рецепт — почти как наши, родные пельмени

Готовить не так сложно, как кажется.

Панда По известен не только любовью к кунг-фу, но и невероятной страстью к еде. Именно вкусная пельмешка стала ключом к его тренировкам и помогла будущему Воину Дракона освоить боевые техники. Но мало кто знает, что на самом деле По ел вовсе не привычные пельмени.

Что на самом деле ел По

В русской версии мультфильма «Кунг-фу Панда» переводчики использовали слово «пельмешка», но на самом деле По ел баоцзы — традиционные китайские пирожки на пару.

Это блюдо чем-то напоминает манты, но готовится из дрожжевого теста. Начинка может быть самой разной — мясной, овощной или даже сладкой. Самый популярный вариант — с рубленым мясом.

Именно за такие баоцзы мастер Шифу и заставлял По сражаться. Метод оказался эффективным: чтобы получить любимое угощение, будущий Воин Дракона быстро освоил боевые техники.

Ингредиенты для баоцзы как у По

Для теста:

мука — 2 стакана

вода — 1 стакан

молоко — 0,5 стакана

разрыхлитель — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л.

сухие дрожжи — 1 ч. л.

сода — на кончике ножа

соль — по вкусу

Для начинки:

свинина — 700 г

лук — 2 шт.

соль, перец — по вкусу

соевый соус — 1 ст. л.

Как приготовить китайские пельмешки

Сначала растворите дрожжи в воде и оставьте на 15 минут. Просейте муку, добавьте теплое молоко и воду, затем соду и разрыхлитель. Влейте дрожжи и замесите тесто, добавив масло. Оно должно получиться мягким и упругим.

Накройте тесто и оставьте в теплом месте на полтора часа. В это время приготовьте начинку: нарежьте мясо и лук, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте мясо и специи. За 10 минут до готовности добавьте соевый соус и дайте начинке остыть.

Готовое тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте кружки, положите начинку и сформируйте мешочки. Варите баоцзы на пару 15–20 минут.

Подавайте со сметаной или соевым соусом. Такие аппетитные баоцзы точно понравились бы панде По — и, возможно, даже вдохновили бы на тренировку.