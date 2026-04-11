После этих баоцзы Панда По стал Воином дракона: записывайте рецепт — почти как наши, родные пельмени

Панда По известен не только любовью к кунг-фу, но и невероятной страстью к еде. Именно вкусная пельмешка стала ключом к его тренировкам и помогла будущему Воину Дракона освоить боевые техники. Но мало кто знает, что на самом деле По ел вовсе не привычные пельмени.
Что на самом деле ел По
В русской версии мультфильма «Кунг-фу Панда» переводчики использовали слово «пельмешка», но на самом деле По ел баоцзы — традиционные китайские пирожки на пару.
Это блюдо чем-то напоминает манты, но готовится из дрожжевого теста. Начинка может быть самой разной — мясной, овощной или даже сладкой. Самый популярный вариант — с рубленым мясом.
Именно за такие баоцзы мастер Шифу и заставлял По сражаться. Метод оказался эффективным: чтобы получить любимое угощение, будущий Воин Дракона быстро освоил боевые техники.
Ингредиенты для баоцзы как у По
Для теста:
- мука — 2 стакана
- вода — 1 стакан
- молоко — 0,5 стакана
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- растительное масло — 1 ст. л.
- сухие дрожжи — 1 ч. л.
- сода — на кончике ножа
- соль — по вкусу
Для начинки:
- свинина — 700 г
- лук — 2 шт.
- соль, перец — по вкусу
- соевый соус — 1 ст. л.
Как приготовить китайские пельмешки
Сначала растворите дрожжи в воде и оставьте на 15 минут. Просейте муку, добавьте теплое молоко и воду, затем соду и разрыхлитель. Влейте дрожжи и замесите тесто, добавив масло. Оно должно получиться мягким и упругим.
Накройте тесто и оставьте в теплом месте на полтора часа. В это время приготовьте начинку: нарежьте мясо и лук, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте мясо и специи. За 10 минут до готовности добавьте соевый соус и дайте начинке остыть.
Готовое тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте кружки, положите начинку и сформируйте мешочки. Варите баоцзы на пару 15–20 минут.
Подавайте со сметаной или соевым соусом. Такие аппетитные баоцзы точно понравились бы панде По — и, возможно, даже вдохновили бы на тренировку.