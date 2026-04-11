Русский English
После этих баоцзы Панда По стал Воином дракона: записывайте рецепт — почти как наши, родные пельмени

11 апреля 2026 10:23
Кадр из фильма «Кунг-Фу Панда»

Готовить не так сложно, как кажется.

Панда По известен не только любовью к кунг-фу, но и невероятной страстью к еде. Именно вкусная пельмешка стала ключом к его тренировкам и помогла будущему Воину Дракона освоить боевые техники. Но мало кто знает, что на самом деле По ел вовсе не привычные пельмени.

Что на самом деле ел По

В русской версии мультфильма «Кунг-фу Панда» переводчики использовали слово «пельмешка», но на самом деле По ел баоцзы — традиционные китайские пирожки на пару.

Это блюдо чем-то напоминает манты, но готовится из дрожжевого теста. Начинка может быть самой разной — мясной, овощной или даже сладкой. Самый популярный вариант — с рубленым мясом.

Именно за такие баоцзы мастер Шифу и заставлял По сражаться. Метод оказался эффективным: чтобы получить любимое угощение, будущий Воин Дракона быстро освоил боевые техники.

Ингредиенты для баоцзы как у По

Для теста:

  • мука — 2 стакана
  • вода — 1 стакан
  • молоко — 0,5 стакана
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • растительное масло — 1 ст. л.
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • сода — на кончике ножа
  • соль — по вкусу

Для начинки:

  • свинина — 700 г
  • лук — 2 шт.
  • соль, перец — по вкусу
  • соевый соус — 1 ст. л.

Как приготовить китайские пельмешки

Сначала растворите дрожжи в воде и оставьте на 15 минут. Просейте муку, добавьте теплое молоко и воду, затем соду и разрыхлитель. Влейте дрожжи и замесите тесто, добавив масло. Оно должно получиться мягким и упругим.

Накройте тесто и оставьте в теплом месте на полтора часа. В это время приготовьте начинку: нарежьте мясо и лук, обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте мясо и специи. За 10 минут до готовности добавьте соевый соус и дайте начинке остыть.

Готовое тесто разделите на небольшие кусочки, раскатайте кружки, положите начинку и сформируйте мешочки. Варите баоцзы на пару 15–20 минут.

Подавайте со сметаной или соевым соусом. Такие аппетитные баоцзы точно понравились бы панде По — и, возможно, даже вдохновили бы на тренировку.

Фото: Кадр из фильма «Кунг-Фу Панда»
Анастасия Луковникова
Десерт из «Трёх котов», который детки-конфетки просят снова и снова: рецепт нежнейшего тирамису от мамы-Кошки за 15 минут Десерт из «Трёх котов», который детки-конфетки просят снова и снова: рецепт нежнейшего тирамису от мамы-Кошки за 15 минут Читать дальше 9 апреля 2026
Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты Мама-Кошка в «Трех котах» балует котят заливным пирогом с малиной: готовить проще простого, а сметают за минуты Читать дальше 8 апреля 2026
Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки Эти арахисовые колечки Папа в «Трех котах» всегда печет малышам: лучший вариант для чаепития после весенней прогулки Читать дальше 8 апреля 2026
«Шашлык женских рук не терпит»: рецепт ароматного и сочного мяса от Гоши из фильма «Москва слезам не верит» «Шашлык женских рук не терпит»: рецепт ароматного и сочного мяса от Гоши из фильма «Москва слезам не верит» Читать дальше 11 апреля 2026
Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Читать дальше 10 апреля 2026
За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили Читать дальше 10 апреля 2026
Зачем Хаул вообще заключил сделку с демоном: на этом построен весь сюжет «Ходячего замка» Зачем Хаул вообще заключил сделку с демоном: на этом построен весь сюжет «Ходячего замка» Читать дальше 10 апреля 2026
Почему дядю Фёдора в «Простоквашино» так называют: о предыстории знал только Успенский Почему дядю Фёдора в «Простоквашино» так называют: о предыстории знал только Успенский Читать дальше 10 апреля 2026
У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали Читать дальше 10 апреля 2026
