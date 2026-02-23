После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?

И не надо переживать, что нечего смотреть.

Не знаете, что включить вечером, чтобы не пролистывать в телефоне через 15 минут? Вот вариант, который может удивить. Мини-сериал «Смерть Банни Манро» — всего шесть эпизодов, и это тот редкий случай, когда провокация работает на историю.

Мэтт Смит в самой дерзкой роли

Проект снят по новелле Ника Кейва, он же написал саундтрек. В центре — продавец косметики Банни Манро, который живет между гостиничными номерами, случайными связями и наркотиками. Его играет Мэтт Смит, и это, пожалуй, одна из самых смелых его ролей после «Доктора Кто» и «Дома дракона».

После самоубийства жены у Банни остается девятилетний сын. Вместо раскаяния — странное «воспитание» в формате дорожного тура по стране. Отец и сын едут вместе, и каждую серию становится ясно: это история не про искупление, а про постепенное падение.

Черный юмор без страховки

Название отсылает к «Смерти коммивояжера», и сходство не случайно. Это тоже рассказ о человеке, который не справился. Сериал жесткий, местами неприятный, но честный.

Если хочется нетипичного британского детектива или легкой драмы — мимо. А вот если нужен черный юмор, мощная актерская работа и ощущение, что вы смотрите что-то действительно смелое, — попробуйте. Шесть серий пролетают быстро.