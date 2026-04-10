После долгих «Невского» и «Первого отдела» страшно начинать? «Мертвая точка» с Колесниковым на НТВ оказалась в разы короче — сколько там серий

10 апреля 2026 08:56
Кадр из сериала «Мертвая точка»

Премьера сериала состоялась 18 марта 2026 года.

Сериал «Мертвая точка» многие уже заметили в эфире НТВ и на платформах, но включать её спешат не все, потому что есть знакомый страх перед длинными детективами.

Сначала думаешь про «Первый отдел» с его 5 сезонами или «Невский», который растянулся уже на 7, и понимаешь, что это история не на один вечер. Возникает логичный вопрос: а сколько серий здесь и не затянется ли всё так же надолго?

На практике всё оказывается куда компактнее.

Сколько серий и как устроен сезон

Премьера сериала состоялась 18 марта 2026 года на телеканале НТВ. Проект включает 1 сезон и 16 серий, каждая продолжительностью около 45–50 минут.

История изначально выстроена как завершённая и не делится на дополнительные сезоны или главы. Все серии связаны одной сюжетной линией, которая развивается последовательно от начала до финала. Сериал также доступен в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

О чём «Мертвая точка»

Главная героиня Рита Галич работает юристом по жилищному праву и ведёт спокойную, предсказуемую жизнь. Всё меняется после того, как её отца, известного адвоката и профессора Евгения Владимировича, задерживают прямо на месте убийства аспирантки.

Следствие считает дело очевидным, но для Риты происходящее не укладывается в привычную картину. Она начинает собственное расследование, пытаясь восстановить события и найти несостыковки в официальной версии.

Сюжет развивается в рамках классического детектива с упором на факты и последовательное раскрытие дела. Отсутствие лишних линий и чёткая структура позволяют удерживать внимание на протяжении всех 16 серий без ощущения затянутости.

Фото: Кадр из сериала «Мертвая точка»
Екатерина Адамова
