После череды неудач Ридли Скотт выпускает новый шедевр: ставки высоки, ведь он уже назвал этот фильм лучшим в карьере

87-летний Ридли Скотт не собирается уходить на покой. Создатель «Чужого» и «Бегущего по лезвию», автор «Гладиатора» и «Марсианина» готовит новый постапокалиптический проект — и говорит о нём с редким для себя азартом. «Собачьи звёзды» (The Dog Stars) выйдут в марте 2026 года и, по словам Скотта, могут стать его главным фильмом.

О чём фильм «Собачьи звезды»

Картина основана на романе Питера Хеллера 2012 года. Действие разворачивается после пандемии, уничтожившей цивилизацию. Главный герой путешествует по опустошённому миру вместе со своей собакой и вооружённым спутником.

Их цель — следовать за слабым радиосигналом, который может оказаться последней ниточкой надежды. На пути — разрушенные города, чужие тайны и постоянная борьба за выживание.

В фильме также снимутся Маргарет Куэлли и Гай Пирс — и уже один каст заставляет ждать премьеру.

Почему Скотт считает его особенным

Режиссёр признался в интервью Dazed, что съёмки заняли всего 34 дня — почти телесериальная скорость. Но именно этот бешеный ритм, по его словам, сделал фильм «живым» и цельным.

Скотт подчеркнул, что главная его сила всегда была в подборе актёров, и команда «Собачьих звёзд» стала идеальным попаданием:

«Это может быть мой лучший фильм. Каждый проект — это открытие себя, и здесь всё сложилось: скорость, энергия, актёры».

Ставка после череды неудач

Последние работы Скотта критики принимали прохладно. «Дом Гуччи» получил на Rotten Tomatoes 61%, «Наполеон» с Хоакином Фениксом — 58%, и даже «Гладиатор 2» не дотянул до славы оригинала. На фоне этих разочарований «Собачьи звёзды» выглядят как шанс вернуть былую славу.

Тем более, жанр — его родная территория. Научная фантастика у Скотта всегда была не просто жанром, а способом задать вопросы о человеке и цивилизации.

«Чужой» и «Бегущий по лезвию» доказали, что именно в постапокалиптическом и футуристическом контексте режиссёр раскрывается максимально остро.

Что ждать зрителям

«Собачьи звёзды» — это не просто фильм о конце света. Это история о человеческой уязвимости, о поиске смысла в мире, где, кажется, всё потеряно.

И если Скотту удастся совместить драйв «Марсианина» и философскую глубину «Бегущего по лезвию», у нас действительно будет претендент на новый культовый фильм.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.