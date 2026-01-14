После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно

Российское кино окончательно ушло в волшебные леса. После миллиардных сборов «Чебурашки», «Последнего богатыря» и «Волшебника Изумрудного города» продюсеры поняли, что зритель соскучился по сказке. Теперь экранизируют все подряд — от Пушкина до Хоттабыча. И ближайшие два года в прокате будут выглядеть как большой семейный фестиваль.

Хоттабыч, Любава и пираты из будущего

Уже 1 января 2027 года выйдут «Приключения Старика Хоттабыча». Федор Бондарчук играет джинна, которого случайно выпускает московский школьник. Волшебство приводит к путешествию в прошлое и съемкам в Узбекистане и Дагестане.

Чуть раньше зрителей ждет «Спящая красавица» — история царевны Любавы, которая попадает в мир собственных снов, чтобы спасти отца и победить колдовство. Сказка обещает смесь фэнтези и семейной драмы.

А в апреле 2027-го выйдет спин-офф «Весельчак У» — космический пират из «Сто лет тому вперед» застревает на Земле и становится защитником обычной семьи.

Классика возвращается

В 2026 году выйдет новая версия «Сказки о потерянном времени» — с волшебниками, крадущими годы у детей, и героем, который взрослеет из-за гаджетов, пишет «Алтапресс».

13 августа 2026-го в прокат выйдет «Колобок» — история харизматичного героя Белогорья, который отправляется в приключение с пекарем. Гарик Харламов озвучивает Колобка, а Гоша Куценко играет Волка.

Пушкин и Лукоморье

В 2027 году выйдет «Руслан и Людмила: Волшебное путешествие» с Рузилем Минекаевым и Евгением Стычкиным. Параллельно PREMIER готовит целую киновселенную Лукоморья — с голливудским размахом.

А уже 12 февраля 2026 года выйдет «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна — с 500 костюмами и поэтическими вставками из Пушкина.

Новые герои сказочного экрана

Готовится и «Аленький цветочек» — более мрачная версия истории Аксакова с магией и проклятиями. «Как Иван в сказку попал» расскажет о школьнике, который попадает в мир фольклора и узнает, что чудеса все-таки существуют.

А в 2026 году студия СТВ выпустит «Чудо-Юдо» — историю магической девушки и загадочного существа, способного превращаться даже в принца.

Сказки возвращаются — и, похоже, это надолго. После Буратино и Простоквашино нас ждет целая эпоха русского фэнтези.

