Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно

После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно

14 января 2026 16:40
Кадр из фильма «Буратино», «Чебурашка 2», «Простоквашино»

Кажется, кинотеатры превращаются в Лукоморье.

Российское кино окончательно ушло в волшебные леса. После миллиардных сборов «Чебурашки», «Последнего богатыря» и «Волшебника Изумрудного города» продюсеры поняли, что зритель соскучился по сказке. Теперь экранизируют все подряд — от Пушкина до Хоттабыча. И ближайшие два года в прокате будут выглядеть как большой семейный фестиваль.

Хоттабыч, Любава и пираты из будущего

Уже 1 января 2027 года выйдут «Приключения Старика Хоттабыча». Федор Бондарчук играет джинна, которого случайно выпускает московский школьник. Волшебство приводит к путешествию в прошлое и съемкам в Узбекистане и Дагестане.

Чуть раньше зрителей ждет «Спящая красавица» — история царевны Любавы, которая попадает в мир собственных снов, чтобы спасти отца и победить колдовство. Сказка обещает смесь фэнтези и семейной драмы.

А в апреле 2027-го выйдет спин-офф «Весельчак У» — космический пират из «Сто лет тому вперед» застревает на Земле и становится защитником обычной семьи.

«Весельчак У»

Классика возвращается

В 2026 году выйдет новая версия «Сказки о потерянном времени» — с волшебниками, крадущими годы у детей, и героем, который взрослеет из-за гаджетов, пишет «Алтапресс».

«Сказка о потерянном времени»

13 августа 2026-го в прокат выйдет «Колобок» — история харизматичного героя Белогорья, который отправляется в приключение с пекарем. Гарик Харламов озвучивает Колобка, а Гоша Куценко играет Волка.

Пушкин и Лукоморье

В 2027 году выйдет «Руслан и Людмила: Волшебное путешествие» с Рузилем Минекаевым и Евгением Стычкиным. Параллельно PREMIER готовит целую киновселенную Лукоморья — с голливудским размахом.

«Руслан и Людмила: Волшебное путешествие»

А уже 12 февраля 2026 года выйдет «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна — с 500 костюмами и поэтическими вставками из Пушкина.

Новые герои сказочного экрана

Готовится и «Аленький цветочек» — более мрачная версия истории Аксакова с магией и проклятиями. «Как Иван в сказку попал» расскажет о школьнике, который попадает в мир фольклора и узнает, что чудеса все-таки существуют.

А в 2026 году студия СТВ выпустит «Чудо-Юдо» — историю магической девушки и загадочного существа, способного превращаться даже в принца.

«Чудо-Юдо»

Сказки возвращаются — и, похоже, это надолго. После Буратино и Простоквашино нас ждет целая эпоха русского фэнтези.

Писали также как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки

Фото: Кадр из фильма «Буратино», «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Весельчак У», «Сказка о потерянном времени», «Руслан и Людмила: Волшебное путешествие», «Чудо-Юдо»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате Читать дальше 14 января 2026
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Читать дальше 14 января 2026
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Читать дальше 14 января 2026
Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Netflix ждет очередной хит: создатель «Игры в кальмара» Хван Дон-хёк готовит мрачный сериал про долги и азарт Читать дальше 14 января 2026
Раневская рассекретила, кто стал прототипом героев сказки о Буратино: а вы думали, что Алексей Толстой все выдумал? Раневская рассекретила, кто стал прототипом героев сказки о Буратино: а вы думали, что Алексей Толстой все выдумал? Читать дальше 13 января 2026
«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном «..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном Читать дальше 13 января 2026
«Буратино» уже взял 2 млрд в прокате, и это только начало: известны даты выхода 2-ой части и даже 3-ей «Буратино» уже взял 2 млрд в прокате, и это только начало: известны даты выхода 2-ой части и даже 3-ей Читать дальше 12 января 2026
«Переходный возраст», «Питт» и «Битва за битвой»: называем главных победителей «Золотого глобуса» — включайте смело, они ТОП «Переходный возраст», «Питт» и «Битва за битвой»: называем главных победителей «Золотого глобуса» — включайте смело, они ТОП Читать дальше 12 января 2026
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Читать дальше 15 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше