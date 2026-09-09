После «Бриллиантовой руки» Гайдай зарекся работать с этим актером: его любила вся страна, а режиссер кривился только от имени

Леонид Гайдай часто приглашал в свои фильмы одних и тех же артистов. Именно благодаря его постоянному сотрудничеству со знакомыми актерами появились яркие образы в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина, Александра Демьяненко и других любимцев публики.

Однако при всей внешней легкости характера режиссер был человеком принципиальным и довольно обидчивым. Любой конфликт или ситуация, которую он воспринимал как личное отношение, могли поставить точку в профессиональных отношениях. Если актер разочаровывал его, Гайдай мог полностью прекратить общение и больше не возвращаться к совместной работе.

Одним из таких случаев стала история с Андреем Мироновым. В комедии «Бриллиантовая рука» актер создал один из самых запоминающихся образов в своей карьере, и сотрудничество с Гайдаем оказалось для него успешным опытом. Поэтому режиссер рассчитывал снова увидеть Миронова в своем следующем большом проекте — фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Гайдай хотел собрать прежнюю успешную команду и рассчитывал, что главные роли исполнят Юрий Никулин и Андрей Миронов. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Сначала Никулин отказался от участия в картине, из-за чего роль царя Ивана Грозного в итоге досталась Юрию Яковлеву. Затем от съемок отказался и Миронов — актер выбрал работу у Эльдара Рязанова в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России».

Для Гайдая это стало серьезным разочарованием. Он понимал, что Миронов и Яковлев вряд ли составили бы идеальный экранный дуэт, но сам факт отказа его задел. В результате роль обаятельного мошенника Жоржа Милославского получил Леонид Куравлев, который справился с образом блестяще.

А в 1976 году Миронов снялся в комедии Марка Захарова «12 стульев». Для Гайдая это был особенно болезненно: незадолго до этого он сам уже экранизировал знаменитый роман Ильфа и Петрова. Поступок Миронова режиссер воспринял как своеобразное предательство, после которого их творческий союз окончательно остался в прошлом.

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