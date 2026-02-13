Меню
Киноафиша Статьи «Брат убивал брата»: Безруков рассказал, что реальные бандиты 90-х говорили о «Бригаде»

13 февраля 2026 14:44
Кадр из сериала «Бригада»

В этот момент актер понял опасность сериала. 

Сериал «Бригада» остается культовым проектом даже для зумеров. Молодежь с удовольствием пересматривает картину, видя в четверке главных героев неких благородных разбойников.

О романтизации образов говорят и сами звездные исполнители ролей. И в этом, по их мнению, кроется главная опасность «Бригады».

Романтизация героев

Сергей Безруков, который сегодня снимается в кино, руководит театром, пишет стихи и выходит на сцену как музыкант, долгое время ассоциировался у зрителей исключительно с Белым из «Бригады». Сам актёр тогда считал, что участвует в историческом проекте. Лишь спустя годы он понял: сериал не столько отражал реальность, сколько романтизировал её.

В подкасте Dreamcast Безруков вспомнил разговор с человеком, который в девяностые находился внутри криминальной среды. Тот признался: смотрел «Бригаду» вместе со всей страной, но узнавал в героях не реальных людей, а их мечты о себе. Бандиты хотели быть благородными разбойниками вроде Робина Гуда — честными, принципиальными, почти героями. Именно такими их и показали на экране.

Но на самом деле сказка осталась сказкой.

«Мы хотели быть Робин Гудами. Но этого не было: там, где были деньги, брат брата убивал», — процитировал собеседника Безруков.

Актёры, сами того не желая, помогли создать образ, который многим хотелось считать правдой.

Кадр из сериала «Бригада»

Смысл «Бригады»

Сергей Безруков признаёт: «Бригада» действительно приукрасила криминальный мир, но считает такие проекты важными. По его мнению, они работают не как плакаты с моралью, а как зеркало эпохи.

Герои привлекают харизмой, но финал не оставляет иллюзий — судьба каждого складывается трагически. И это, считает актёр, срабатывает лучше любых лекций. Молодые зрители сами делают выводы, глядя на то, к чему приводит выбранный путь.

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
Больше новостей в
