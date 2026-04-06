После 2 млрд в прокате — следующий этап: «Сказка о царе Салтане» выходит в цифре и точная дата известна

Есть цифра, которую зрители ждали после проката. «Сказка о царе Салтане» готовится к онлайн-релизу, и теперь понятно, когда фильм можно будет посмотреть дома.

Картина вышла в кино 12 февраля и за неполные два месяца собрала более 2 млрд рублей. Это четвёртый российский фильм, преодолевший эту отметку.

Ранее такие сборы показали «Чебурашка 2» с 6 млрд рублей, «Простоквашино» с 2,43 млрд и «Буратино» с 2,39 млрд.

Теперь стала известна дата цифрового релиза. Фильм появится в онлайн-кинотеатрах 9 апреля. Таким образом, окно между кинотеатрами и домашним просмотром составило около двух месяцев.

Сюжет основан на сказке Александра Пушкина. История рассказывает о царе Салтане, его женитьбе и судьбе сына Гвидона. Из-за интриг он оказывается на острове, где встречает царевну Лебедь. С её помощью герой получает силу и возможность вернуться к отцу.

Онлайн-релиз даёт фильму второй этап жизни, который обычно показывает, насколько устойчив интерес зрителей после кинотеатров.