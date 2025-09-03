Меню
Киноафиша Статьи К особняку, где жила Кэрри, не подпускают людей: но если будете в Нью-Йорке, то полюбоваться домом никто не запретит (адрес)

К особняку, где жила Кэрри, не подпускают людей: но если будете в Нью-Йорке, то полюбоваться домом никто не запретит (адрес)

3 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Хозяева особняка устали от туристов.

Для поклонников «Секса в большом городе» квартира Кэрри Брэдшоу давно стала почти живым персонажем — таким же культовым, как и сама героиня. Но настоящим владельцам того самого особняка в Нью-Йорке такая популярность изрядно подпортила жизнь.

Годами к их дому нескончаемым потоком шли туристы, желавшие сфотографироваться на знаменитой лестнице. В итоге терпение хозяев лопнуло — они установили ограждение, чтобы отгородиться от навязчивого внимания.

Где находится дом Кэрри Брэдшоу

Сценаристы выдумали адрес «245 East 73rd street», но настоящие съёмки проходили совсем в другом месте — на уютной Перри-стрит в Гринвич-Виллидж.

Даже здесь съёмочная группа сменила локацию: первые два сезона снимали у дома №64, а с третьего сезона переехали к соседнему таунхаусу №66. Именно его ступеньки стали всемирно известным символом — их показывали и в сериале, и в фильмах, и даже в спин-оффе «И просто так».

Теперь этот нью-йоркский дом — настоящая звезда экрана.

Владельцы дома

Первыми владельцами дома были загадочные супруги Берте — Оттавиа и Тина, о которых не сохранилось почти никаких сведений.

В 1979 году особняк перешёл к Барбаре Лорбер, директору по связям с общественностью «Метрополитен-оперы», и её мужу Дэниелу, успешному эндокринологу. Они жили с размахом — даже обустроили в полуподвале медицинский кабинет.

После их развода в 1996 году Барбара выкупила долю мужа и теперь, в почти 80 лет, остаётся единственной владелицей легендарного здания. Сегодня в таунхаусе пять отдельных квартир, где живут разные арендаторы, а сама Барбара занимает квартиру на первом этаже.

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Запрет туристам

И теперь владельцы знаменитого нью-йоркского особняка наконец-то сказали туристам твёрдое «нет». Они установили перед зданием чугунное заграждение, пытаясь вернуть себе покой.

Даже во время монтажа ограждения фанаты продолжали фотографироваться на легендарном крыльце, не обращая внимания на рабочих и свежую краску.

Хозяйка дома Барбара Лорбер призналась: в 1990-х она разрешила HBO снимать здесь из чистой симпатии к молодой съёмочной группе. Тогда она и представить не могла, чем её жалость обернётся — постоянными толпами туристов и вечными фотосессиями у её порога.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем был так плох третий сезон «И просто так».

Фото: Кадры из сериала «Секс в большом городе»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
