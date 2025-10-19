Пошел в кино, чтобы откосить от службы: Иван Янковский честно признался, почему стал актером — звездный дед ни при чем

Меню
19 октября 2025 07:29
Кадр из сериала «Слово пацана»

Сейчас молодого исполнителя часто сравнивают со знаменитым предком.

Сейчас Иван Янковский — буквально надежда российского кино. Каждый проект с ним становится заметным явлением. Но к такому признания звезда шел довольно долго.

Поначалу никто не видел в нем никого больше, чем наследника звучной актерской фамилии. Более того, даже в кино Янковский-«самый младший» попал почти случайно.

Иван Янковский о профессии

Иван Янковский рассказывает о начале своего пути с самоиронией. По его словам, он оказался в киношколе после очередной серьёзной оплошности.

«Мать предложила выбор: отправиться на службу в Суворовское училище или найти учебное заведение, где ум совладает с желаниями», — рассказал актер во втором сезоне проекта Dreamcast.

Именно этот ультиматум, как признался актёр, и привёл его в профессию.

Кадр из фильма «Текст»

Иван Янковский о сравнении с дедом

Иван Янковский откровенно рассказал и о постоянных сравнениях с творчеством его знаменитого деда, Олега Янковского. Молодой актер отмечает, что такие параллели чаще всего оказываются не в его пользу.

Он подчеркнул, что с глубоким уважением относится к наследию деда и не ставит перед собой цели соревноваться с легендой.

«Хорошо, что появился такой повод, чтобы вообще сравнили. А так, да я готов деду проиграть сто раз из ста», — сказал Иван Янковский.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Иван Янковский поставил точку в спорах, кто же №1 в их актерской династии.

Фото: Кадры из сериала «Слово пацана», фильма «Текст» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
