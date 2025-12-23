Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность

Намек говорит сам за себя.

Некоторые зрители уже смогли увидеть на больших экранах долгожданный фильм «Аватар: Пламя и пепел». Третья часть эпической саги Джеймса Кэмерона принесла серьёзные изменения в судьбу одного из ключевых персонажей — Паука.

Его уникальная связь с планетой Пандорой и её обитателями открывает перед учёными-людьми невероятные возможности. И это может многое значить для будущего планеты.

Люди на Пандоре

В третьем «Аватаре» судьба Паука делает неожиданный поворот. Его, почти лишившегося воздуха в маске, спасает Кири. Благодаря своей уникальной связи с богиней Эйвой, она вводит его в особое состояние и помогает ему проглотить живой организм Пандоры.

Этот ритуал навсегда меняет юношу. Он обретает способность дышать местной атмосферой и даже получает хвост, становясь своеобразным гибридом.

Это превращение открывает перед людьми совершенно новые горизонты. Паук становится живым ключом, который в будущих частях может помочь человечеству найти способ жить на Пандоре без громоздких масок, что навсегда изменит ход противостояния двух рас.

Будущее «Аватара»

Впереди у вселенной «Аватара» ещё как минимум два грандиозных путешествия. Известно, что в финальной, пятой части, события могут добраться и до самой Земли, куда отправятся на’ви. Уникальное превращение Паука, возможно, станет тем самым «мостиком», который позволит двум мирам наконец не воевать, а найти путь к союзу.

Что касается дат, то фанатам стоит запастись терпением. «Аватар 4» выйдет на большие экраны 21 декабря 2029 года. А заключительную главу этой саги мы увидим лишь в 2031 году.

Ранее портал «Киноафиша» собирал первые отзывы на «Аватар 3».