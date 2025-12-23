Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность

Поселятся ли люди на Пандоре? Нашли ответ на этот вопрос в новом «Аватаре» — то, что произошло с Пауком, не случайность

23 декабря 2025 08:56
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Намек говорит сам за себя. 

Некоторые зрители уже смогли увидеть на больших экранах долгожданный фильм «Аватар: Пламя и пепел». Третья часть эпической саги Джеймса Кэмерона принесла серьёзные изменения в судьбу одного из ключевых персонажей — Паука.

Его уникальная связь с планетой Пандорой и её обитателями открывает перед учёными-людьми невероятные возможности. И это может многое значить для будущего планеты.

Люди на Пандоре

В третьем «Аватаре» судьба Паука делает неожиданный поворот. Его, почти лишившегося воздуха в маске, спасает Кири. Благодаря своей уникальной связи с богиней Эйвой, она вводит его в особое состояние и помогает ему проглотить живой организм Пандоры.

Этот ритуал навсегда меняет юношу. Он обретает способность дышать местной атмосферой и даже получает хвост, становясь своеобразным гибридом.

Это превращение открывает перед людьми совершенно новые горизонты. Паук становится живым ключом, который в будущих частях может помочь человечеству найти способ жить на Пандоре без громоздких масок, что навсегда изменит ход противостояния двух рас.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Будущее «Аватара»

Впереди у вселенной «Аватара» ещё как минимум два грандиозных путешествия. Известно, что в финальной, пятой части, события могут добраться и до самой Земли, куда отправятся на’ви. Уникальное превращение Паука, возможно, станет тем самым «мостиком», который позволит двум мирам наконец не воевать, а найти путь к союзу.

Что касается дат, то фанатам стоит запастись терпением. «Аватар 4» выйдет на большие экраны 21 декабря 2029 года. А заключительную главу этой саги мы увидим лишь в 2031 году.

Ранее портал «Киноафиша» собирал первые отзывы на «Аватар 3».

Фото: Кадры из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее Читать дальше 22 декабря 2025
345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? 345 млн за уикенд — и это не рекорд: почему «Аватар 3» стартовал слабее прошлых частей и есть ли у него шанс на миллиард? Читать дальше 22 декабря 2025
4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты 4 фильма 2025 года, ставшие самыми громкими кассовыми провалами: почти 500 млн долларов в сумме выбросили на эти недохиты Читать дальше 22 декабря 2025
Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая Сколько на самом деле детей в семье Кевина из «Один дома»? Кажется, что больше 10, но цифра совсем другая Читать дальше 22 декабря 2025
Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Почему Гринч ненавидит Рождество и что с ним произошло в детстве? Кажется, тут должна быть не комедия, а драма Читать дальше 21 декабря 2025
Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Гринч — человек или животное? Ученые из Англии поставили точку в вопросе, который мучал зрителей 25 лет Читать дальше 19 декабря 2025
Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Если финал «Зверополиса 2» показался странным — вы не одни: объясняем, что там на самом деле произошло Читать дальше 23 декабря 2025
202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно 202 млн в прокате и 85% одобрения зрителей на RT: «Пять ночей с Фредди 2» наконец можно посмотреть онлайн — вот где именно Читать дальше 23 декабря 2025
Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Куда испарились проблемы со зрением? Что на самом деле значат очки Калугиной в «Служебном романе» — Рязанов все продумал Читать дальше 23 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше