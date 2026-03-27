У фавориток крымского хана было больше привилегий, чем у наложниц Сулеймана: в чем основные отличия двух гаремов?

Как известно, Валиде Сулеймана была связана с крымским ханством. В сериале «Великолепный век» упоминается крымский хан и его гарем, хотя информация об этом довольно ограничена.

По данным исследователей Иоганна Тунманна и Халим Герая, гарем крымского хана был значительно меньше, чем османский. Правители имели не так много жен и наложниц — обычно одну или максимум две, реже до четырех. При этом каждая из жен происходила из знатных семей.

В гареме проживали не только жены, но и тети, дочери, а также женская прислуга. Единственными мужчинами на территории гарема были темнокожие евнухи.

Интересно, что в отличие от османских гаремов, где девушек обучали игре на музыкальных инструментах, этикету и чтению Корана, в крымском гареме также преподавали математику, философию и право. Фаворитки крымского хана могли присутствовать на заседаниях Дивана во время праздничных мероприятий, наблюдая за происходящим с отдельного балкона.

Кроме того, жены ханов имели возможность в любое время отправляться в загородные резиденции. Как и в сериале «Великолепный век», где жены султана занимаются благотворительностью, дамы династии Герая также активно участвовали в меценатстве, строя мечети и медресе. Фаворитки крымского хана были не только образованными женщинами, но и умелыми дипломатами. Возможно, именно опыт жизни при дворе крымского хана способствовал формированию мировоззрения Роксоланы и ее становлению главной фавориткой Сулеймана.

Матери ханов носили титул ханши-валиде, эквивалентный валиде в Османской империи. В иерархии они занимали второе место после ханов и могли участвовать в заседаниях Дивана, что не всегда было возможно для женщин османского гарема. Следует отметить, что у матерей и фавориток хана было больше прав по сравнению с дамами османского гарема.