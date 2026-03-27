Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
У фавориток крымского хана было больше привилегий, чем у наложниц Сулеймана: в чем основные отличия двух гаремов?

27 марта 2026 13:17
Кадр из сериала «Великолепный век»

Как было согласно истории и что скрыл известный сериал.

Как известно, Валиде Сулеймана была связана с крымским ханством. В сериале «Великолепный век» упоминается крымский хан и его гарем, хотя информация об этом довольно ограничена.

По данным исследователей Иоганна Тунманна и Халим Герая, гарем крымского хана был значительно меньше, чем османский. Правители имели не так много жен и наложниц — обычно одну или максимум две, реже до четырех. При этом каждая из жен происходила из знатных семей.

В гареме проживали не только жены, но и тети, дочери, а также женская прислуга. Единственными мужчинами на территории гарема были темнокожие евнухи.

Интересно, что в отличие от османских гаремов, где девушек обучали игре на музыкальных инструментах, этикету и чтению Корана, в крымском гареме также преподавали математику, философию и право. Фаворитки крымского хана могли присутствовать на заседаниях Дивана во время праздничных мероприятий, наблюдая за происходящим с отдельного балкона.

Кроме того, жены ханов имели возможность в любое время отправляться в загородные резиденции. Как и в сериале «Великолепный век», где жены султана занимаются благотворительностью, дамы династии Герая также активно участвовали в меценатстве, строя мечети и медресе. Фаворитки крымского хана были не только образованными женщинами, но и умелыми дипломатами. Возможно, именно опыт жизни при дворе крымского хана способствовал формированию мировоззрения Роксоланы и ее становлению главной фавориткой Сулеймана.

Матери ханов носили титул ханши-валиде, эквивалентный валиде в Османской империи. В иерархии они занимали второе место после ханов и могли участвовать в заседаниях Дивана, что не всегда было возможно для женщин османского гарема. Следует отметить, что у матерей и фавориток хана было больше прав по сравнению с дамами османского гарема.

Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки Эту особенность Сулеймана в «Великолепном веке» постыдились показывать: не пропускал и рюмки Читать дальше 28 марта 2026
Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Об этих трех ляпах «Великолепного века» редко говорят: а ведь наврали даже про Хюррем Читать дальше 25 марта 2026
6 зубов и нос крючком: в реальности Ибрагим-пашу вовсе не был тем красавчиком, которого показали в «Великолепном веке» 6 зубов и нос крючком: в реальности Ибрагим-пашу вовсе не был тем красавчиком, которого показали в «Великолепном веке» Читать дальше 24 марта 2026
Про Бали-бея вранье: мифы о Михримах-султан, в которые мы верим из-за «Великолепного века» Про Бали-бея вранье: мифы о Михримах-султан, в которые мы верим из-за «Великолепного века» Читать дальше 24 марта 2026
В этот новый турецкий сериал от Disney напихали сцен 18+: зрители в шоке — в «Зимородке» такого не показывали В этот новый турецкий сериал от Disney напихали сцен 18+: зрители в шоке — в «Зимородке» такого не показывали Читать дальше 28 марта 2026
Когда хочется романтики, посмотрите эту 3 турецких сериала: наконец-то забудете про Эду и Серкана Когда хочется романтики, посмотрите эту 3 турецких сериала: наконец-то забудете про Эду и Серкана Читать дальше 27 марта 2026
Среди десятков турецких сериалов в 2025 году зрители отдавали предпочтение этим трем: странно, но «Зимородок» в списке Среди десятков турецких сериалов в 2025 году зрители отдавали предпочтение этим трем: странно, но «Зимородок» в списке Читать дальше 26 марта 2026
Плачу больше, чем из-за «Великолепного века»: эти три сериала турдизи не стоит пропускать — любовь прекрасная, но жестокая Плачу больше, чем из-за «Великолепного века»: эти три сериала турдизи не стоит пропускать — любовь прекрасная, но жестокая Читать дальше 26 марта 2026
Турки этой весной выпускают сразу 3 впечатляющих сериала: и два из них — с красавчиком из «Зимородка» Турки этой весной выпускают сразу 3 впечатляющих сериала: и два из них — с красавчиком из «Зимородка» Читать дальше 24 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше