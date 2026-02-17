Меню
Киноафиша Статьи В летописях нашли грязные подробности об интимной жизни евнухов: Сулейман не знал, какой разврат творился за его спиной

17 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Великолепный век»

Сериал «Великолепный век» показал тайную жизнь гарема.

Телесериал «Великолепный век» раскрыл перед зрителями не только романтические истории, но и закулисье дворцовых интриг, заговоров и повседневной жизни гарема.

Гарем султана постоянно пополнялся девушками, прибывавшими из самых разных уголков мира. Придворные чиновники стремились продемонстрировать свою лояльность и уважение к правителю, преподнося ему в дар красивых наложниц. Однако, помимо женщин, в гареме проживали и мужчины. В «Великолепном веке» зрители могли наблюдать за судьбами таких ярких персонажей, как Сюмбюль-ага, Мерджан-ага, Гюль-ага и многих других.

Но как же мужчины оказывались в гареме и становились евнухами?

Исторические данные свидетельствуют о том, что мужчин, как и наложниц, покупали на невольничьих рынках. Евнухи могли быть как светлокожими, привезенными с черкесских земель или из европейских стран, так и темнокожими.

Интересно, что евнухи отличались высоким уровнем образования и начитанностью. Они обучались вместе с другими служащими в дворцовой школе. Им давали имена, связанные с цветами, такие как Нарцисс или Гиацинт. Они должны были символизировать непорочность евнухов, но, как оказалось, и здесь не обходилось без исключений.

Согласно записям летописца Али Сеида Бея, существовало предположение, что темнокожие евнухи могли вступать в интимные отношения с наложницами султана. Утверждалось, что они тайно встречались и предавались любовным утехам. По свидетельству летописца, сохранились записи о разводах наложниц, которые были замужем за уважаемыми людьми, но подавали на развод из-за неудовлетворённости супружеской жизнью. Говорилось, что евнухи оказывались более искусными любовниками, чем сами паши.

Как бы то ни было, евнухи играли существенную роль в жизни гарема, что наглядно показано в «Великолепном веке». Практически ни один евнух не позволял себе даже прикоснуться к фавориткам султана, даже при наличии чувств, как это было в случае Нурбану и Газанфера-аги, а также Шах Султан и Мерджана-аги.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
