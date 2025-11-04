«Пора заканчивать, уже не то. После "Палача" всё катится вниз»: за что зрители ругают новый сезон «Мосгаз» и кого хвалят единогласно

Есть у киноленты и плюсы, и минусы. Многим кажется, что пора зафиналить 11 сезон.

Когда выходит новый сезон «Мосгаза», зрители делятся на два лагеря. Одни готовят чай и устраиваются поудобнее — ведь это же легендарный сериал, в котором всё начинается с загадки и заканчивается на допросе.

Другие — скептически ждут: неужели снова затянуто и без искры? С одиннадцатым делом, под названием «Розыгрыш», оказалось всё сразу.

Вернулся дух первых серий

Начало сезона зрители встретили с энтузиазмом. «Наконец-то чувствуется старый добрый "Мосгаз" — та самая атмосфера, интрига, напряжение. Давно такого не было», — пишут фанаты.

Даже постоянные критики признают: первые серии держали в напряжении, преступника вычислить было невозможно. До тех пор, пока кто-то не слил интригу прямо в комментариях под обзорами.

«Так обидно — впервые не знала, кто убийца, и тут спойлер! Всё удовольствие испортили», — жалуется одна зрительница.

Сама развязка впечатлила не всех, но Светлану Иванову похвалили почти единогласно: «Прекрасно перевоплотилась, особенно в финале. Когда героиня показала своё настоящее лицо, это было сильно. Взгляд, мимика, энергетика — она буквально поменялась на глазах».

Где-то между драмой и мелодрамой

Однако середина сезона вызвала вопросы. «Всё начало буксовать, слишком много разговоров, слишком мало следствия», — пишет одна зрительница.

Другие отмечают, что сценаристы уделили слишком много внимания личной жизни Сони: «Мне кажется, её роман с Ковалёвым стал важнее самого расследования. Хотя, конечно, приятно, что Соня наконец-то не одна».

Зато порадовало возвращение старой команды и привычная атмосфера 70–80-х — пусть и с огрехами. «Почему в квартире занавески 60-х, а на дворе 80-е?», — возмущаются внимательные зрители.

Что еще сказали зрители

«Мне сериал понравился. Люблю "Мосгаз". Убийцу вычислила с середины четвёртой серии». «Пора заканчивать, уже не то. После "Палача" всё катится вниз». «Сериал на 4 с минусом. Современная кухня Сони резанула глаз, но финал вытянул». «Мне хорошо засыпается под этот сериал, спасибо создателям». «Много нестыковок, но злодей оказался неожиданным — такого не ждала». «Самый скучный сезон, полный провал. И по сюжету, и по игре». «Шикардос. Финал просто непредсказуем. Спасибо, не разочаровали».

Итог

В среднем зрители ставят «четвёрку с минусом». Сериал не дотянул до легендарных «Палача» и «Паука», но избежал провала предыдущих сезонов.

Интрига всё же осталась: кто возглавит отдел — Соня, Ковалёв или всё-таки вернётся Черкасов? Похоже, этот «Розыгрыш» зрители приняли всерьёз — и хотят продолжения.

