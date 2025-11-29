Меню
Киноафиша Статьи «Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады

«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады

29 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Спасская»

Публика считает, что интересных сюжетных поворотов слишком давно не было.   

Анна Спасская вскоре вернется на экраны. Только недавно завершился показ пятого сезона проекта, как уже стало известно о его продлении. Правда, эта новость обрадовала не всех.

Шестой сезон сериала «Спасская»

В шестом сезоне «Спасской» Анна и Влад снова выходят на охоту — их цель коварный преступник Емельянов, который однажды уже сумел ускользнуть. Но теперь у беглеца есть своя игра: он следит за каждым шагом следствия через подставного эксперта Карагина, а тот передаёт информацию через блогера Потапова.

Анна с ужасом понимает, что в побеге Емельянова замешан её бывший муж Олег, которого шантажировали угрозами жизни их сына.

Тем временем в команде появляется новый начальник — генерал Ладожский, отец бывшей жены Влада. Он до сих пор не простил зятя за расставание с дочерью.

Сам Влад надеется наконец построить отношения с Анной, однако неожиданная новость рушит его планы: оказывается, его бывшая жена Ксения ждёт от него ребёнка. Теперь ему предстоит не только поймать опасного преступника, но и сделать невозможный выбор.

Кадр из сериала «Спасская»

Съемки сериала «Спасская»

Съёмки долгожданного шестого сезона уже начались, и поклонников ждёт приятная новость — все ключевые роли снова исполнят полюбившиеся актёры. Создатели сериала опять выбрали живописные локации Сочи и его окрестностей: съёмочная группа работает на морском побережье, в горных ущельях, в порту и на знаменитой Красной Поляне.

Поклонники проекта с нетерпением ждут выхода новый серий — финалом пятого сезона многие оказались недовольны. Звучат даже предположения, что «Спасскую» пора заканчивать, так как сюжет становится все запутаннее.

«Такой конец дурацкий был у 5 сезона. Такое впечатление, что денег не хватило, и решили закруглить», «Ощущение, что незаконченное действие», «"Спасская" исписалась давно, уже и актерам будто скучно сниматься в кадре, пора это все заканчивать», — отметили комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал про места съемок «Спасской», о которых не догадывались зрители.

Фото: Кадры из сериала «Спасская»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
