Попросили ИИ выбрать топ-3 фильма про весну: в списке ни одного голливудского релиза

Как только заканчивается зима, хочется распахнуть окно, впустить свежий воздух и включить кино, в котором весна живёт не только за окном, но и в каждой сцене. Такие фильмы работают как витамины — поднимают настроение, наполняют энергией и заставляют улыбаться без повода.

Мы попросили ИИ собрать несколько фильмов, которые идеально попадают в это состояние.

«Амели»

Казалось бы, Париж в «Амели» существует вне времени, но это кино — чистая весна. Яркие, чуть перенасыщенные цвета, уютные улочки, игра света и тени. Смотреть его в марте — значит разрешить себе ту самую лёгкость, с которой героиня меняет чужие жизни. После зимы хочется именно таких историй — наивных, добрых и вдохновляющих на маленькие безумства.

«Весна, лето, осень, зима… и снова весна»

Корейский режиссёр Ким Ки Дук сделал название максимально честным: первая часть фильма происходит именно весной. Монах и мальчик живут посреди озера, природа просыпается, лёд тает, в воздухе — влажность и предвкушение перемен. Смотреть нужно сейчас, чтобы поймать момент обновления не только в природе, но и в себе.

Фильм медитативный, он задаёт правильный, чуть замедленный ритм после зимней суеты.

«Три метра над уровнем неба»

Испанская мелодрама, где весна — отдельный герой. Барселона цветёт, герои носятся по городу на мотоциклах, и кажется, что воздух пропитан апельсинами и адреналином. Смотреть это кино весной — значит дать себе ту самую страсть, которой так не хватает после серых зимних будней. Идеальный вариант для тех, кому хочется нежности, но с характером.