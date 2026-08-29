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Киноафиша Статьи Попросили ИИ выбрать 3 лучших детектива на Netflix: скандинавский «мрачняк» под №3 собрал абсолютные 100% на RT

Попросили ИИ выбрать 3 лучших детектива на Netflix: скандинавский «мрачняк» под №3 собрал абсолютные 100% на RT

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Каштановый человечек»

Алгоритмы подсказали качественные сериалы.

На Netflix выбор детективных сериалов настолько велик, что легко потратить больше времени на поиски, чем на сам просмотр. Здесь есть и классические расследования, и мрачные триллеры, и истории о серийных убийцах, и запутанные загадки, в которых разгадка до последнего остаётся неизвестной.

Но какие сериалы действительно заслуживают места в списке лучших? Мы попросили ИИ выбрать самые интересные детективные проекты Netflix и выяснили, какие из них он считает достойными просмотра.

«Охотник за разумом»

«Охотник за разумом» стоит особняком среди детективов Netflix. Здесь почти нет привычных погонь и перестрелок — основная интрига строится вокруг попыток агентов ФБР понять, как мыслят серийные убийцы. Действие разворачивается в конце 1970-х, когда специалисты только начинают использовать психологию преступников для расследований.

Главное достоинство сериала — работа с персонажами и самими преступниками. Вместо простого поиска улик зритель наблюдает за интервью с убийцами и постепенно понимает, как формировались современные методы криминального профилирования. Высокие оценки подтверждают качество проекта: на Rotten Tomatoes у сериала 97% от критиков и 95% от зрителей.

Кадр из сериала «Охотник за разумом»

«Тела»

«Тела» — вариант для тех, кто любит детективы, где привычное расследование постепенно превращается в большую загадку. В центре истории оказывается одно и то же убийство, которое расследуют четыре детектива в разных временных периодах — в 1890, 1941, 2023 и 2053 годах.

Сериал сочетает криминальную историю, фантастику и драму, но при этом не забывает о главном — расследовании. Постепенно отдельные линии соединяются, а найденные героями детали начинают работать сразу на несколько временных периодов. На Rotten Tomatoes «Тела» получили 81% от критиков и 73% от зрителей.

Кадр из сериала «Тела»

«Каштановый человечек»

«Каштановый человечек» подойдёт поклонникам мрачного скандинавского нуара. Всё начинается с обнаружения фигурки из каштанов на месте жестокого убийства. Два следователя пытаются понять, кто оставляет эти фигурки и как они связаны с исчезновением дочери политика.

Сериал особенно хорошо работает за счёт атмосферы и постепенного раскрытия тайны. Улики появляются одна за другой, а расследование всё сильнее связывает, казалось бы, разрозненные события. «Каштановый человечек» получил 100% от критиков на Rotten Tomatoes, и второй сезон также сохранил 100% критической оценки.

Все три сериала рассчитаны на разную аудиторию. «Охотник за разумом» лучше подойдёт тем, кому интереснее психология преступников, «Тела» — любителям сложных загадок и необычной структуры, а «Каштановый человечек» — тем, кто предпочитает мрачные расследования в духе скандинавского нуара.

Кадр из сериала «Каштановый человечек»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Каштановый человечек», «Тела», «Охотник за разумом»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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