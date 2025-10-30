Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Попросили ChatGPT выбрать трех самых опасных злодеев из советского кино: настолько жуткие, что даже ИИ их боится

Попросили ChatGPT выбрать трех самых опасных злодеев из советского кино: настолько жуткие, что даже ИИ их боится

30 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «Вий»

Им неведомы ни честь, ни совесть, ни мораль.

Советское кино редко позволяло себе настоящих злодеев — ведь зло должно было быть наказано, а добро неизменно побеждать. Но даже в этой системе находились персонажи, от которых мороз шел по коже.

Не монстры с клыками и не карикатурные «враги народа», а люди — страшные в своей человечности. Они действовали без спецэффектов, но запоминались куда сильнее любого голливудского маньяка.

Мы попросили ChatGPT проанализировать самые популярные хиты СССР. Искусственный интеллект выбрал трёх самых опасных злодеев советского кино — героев, которые олицетворяли разные виды зла: от звериной ярости до интеллекта без совести.

Сидор Лютый — зло без тормозов

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Фамилия здесь говорит сама за себя. В «Неуловимых мстителях» (1966) Сидор Лютый — подручный атамана, но по сути именно он главный кошмар фильма. Он убивает отца героев, мучает, насмехается — не ради выгоды, а ради самого удовольствия быть сильнее.

Владимир Трещалов сыграл его не гротескно, а страшно-реально. В нём нет хитрости или демагогии — только инстинкт, звериное наслаждение властью. И оттого он так опасен: его не переубедишь, не купишь, не испугаешь. Он просто идёт вперёд — и стреляет.

Панночка — смерть с человеческим лицом

Кадр из фильма «Вий»

В «Вие» (1967) Панночка, сыгранная Натальей Варлей, — воплощение того, чего советский зритель не привык бояться: не врага, а потустороннего ужаса. В её мёртвенно-красивом лице соединились нежность и гибель, а сцена, где её гроб бьётся о стены храма, до сих пор способна вызвать дрожь.

Она не злодей в привычном смысле, но именно этим страшна — её зло не осознанно, оно первобытно. Панночка не выбирает, она просто приходит. И когда приходит — даже молитва не спасает.

Сергей Ненашев — гений, которого нельзя ненавидеть

Кадр из фильма «Гений»

Фильм «Гений» (1991) вышел на излёте эпохи, и герой Александра Абдулова стал её зеркалом. Сергей Ненашев — обаятельный мошенник, умный, ироничный, почти симпатичный. Но за этой лёгкостью — цинизм, холодный расчёт и уверенность, что обман — просто форма выживания.

Он не убивает, но разрушает. Его преступления кажутся безобидными, пока не понимаешь: это уже не аморальность, а новая мораль. И в этом — настоящая угроза.

Когда зло становится ближе

Советские злодеи редко побеждали, но всегда оставались в памяти. Сидор Лютый напоминал, что зверь живёт внутри человека. Панночка — что смерть можно полюбить. А Ненашев — что зло способно улыбаться. Три разных эпохи, три лица страха — и одно общее чувство: оно рядом, и оно похоже на нас.

Ранее мы писали: До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях.

Фото: Кадр из фильма «Вий»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда Читать дальше 31 октября 2025
В «Служебном романе» у Калугиной в кабинете спрятали редкий компьютер за 440 тысяч рублей — и почти никто этого не заметил В «Служебном романе» у Калугиной в кабинете спрятали редкий компьютер за 440 тысяч рублей — и почти никто этого не заметил Читать дальше 31 октября 2025
За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд Читать дальше 30 октября 2025
Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет Сложно подождать пару лет нового сезона «Ведьмака» или «Дома дракона»? В СССР был сериал, финал которого зрители увидели лишь спустя 8 лет Читать дальше 29 октября 2025
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест) Читать дальше 29 октября 2025
4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого 4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого Читать дальше 29 октября 2025
Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев Читать дальше 29 октября 2025
Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки? Михалков стал звездой после «Я шагаю по Москве»: но почему тогда в следующем фильме ему не доверили ни строчки? Читать дальше 28 октября 2025
У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог Читать дальше 28 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше