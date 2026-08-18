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Киноафиша Статьи Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось

Попросила ИИ выбрать 10 лучших картин в истории кино — никакого Нолана и Кэмерона, зато без Тарантино не обошлось

18 августа 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Нейросеть оценивала влияние лент и их способность вызвать интерес.

Вопрос о том, какие десять фильмов стоит увидеть хотя бы раз в жизни, почти невозможно решить однозначно. Кино слишком разнообразно, чтобы уложить его историю в короткий список. Но мы всё же предложили эту задачу искусственному интеллекту и попросили выбрать картины, которые особенно сильно повлияли на развитие кино.

В результате получилась субъективная десятка, составленная не по оценкам IMDb или «Кинопоиска». Здесь важнее влияние фильмов, их узнаваемость и способность оставаться интересными спустя десятилетия.

«Гражданин Кейн» (1941)

Орсон Уэллс создал картину, которую до сих пор разбирают на уроках кинематографа. Необычная работа камеры, монтаж, свет и сложная структура повествования сделали «Гражданина Кейна» важной вехой в истории кино.

Но фильм интересен не только формальными находками. В его основе история человека, который получил огромное влияние и богатство, но так и не смог избавиться от внутренней пустоты. Даже сегодня картина продолжает работать именно благодаря этой теме.

Кадр из фильма «Гражданин Кейн» (1941)

«Крёстный отец» (1972)

Фрэнсис Форд Коппола взял привычную историю о мафиозной семье и превратил её в масштабную драму о власти, предательстве и разрушении семейных связей. История Корлеоне постепенно становится трагедией, в которой личные решения героев определяют судьбу целого клана.

Кадр из фильма «Крёстный отец» (1972)

«Семь самураев» (1954)

Акира Куросава снял фильм, который впоследствии вдохновил множество других режиссёров и стал основой для «Великолепной семёрки». Однако значение картины намного шире самого приключенческого сюжета.

За историей о самураях, защищающих деревню от разбойников, стоит разговор о долге, жертве, солидарности и цене человеческой жизни.

Кадр из фильма «Семь самураев» (1954)

«Психо» (1960)

Альфред Хичкок радикально изменил представление о том, как можно строить триллер. Знаменитая сцена в душе стала частью истории кино, но главный эксперимент режиссёра заключался в структуре самого фильма.

Хичкок неожиданно убирает главную героиню уже в начале и заставляет зрителя следить за совершенно другой историей. Такой ход полностью меняет ожидания и до сих пор работает как приём, который сложно забыть.

Кадр из фильма «Психо» (1960)

«Касабланка» (1942)

На первый взгляд, «Касабланка» — классическая военная мелодрама, снятая в павильонах. Но история Рика и Ильзы до сих пор работает как рассказ о любви, выборе и способности человека отказаться от собственного счастья ради другого.

Хамфри Богарт и Ингрид Бергман создали пару, чьи отношения стали одной из самых узнаваемых историй старого Голливуда.

Кадр из фильма «Касабланка» (1942)

«Зеркало» (1975)

Андрей Тарковский отказался от привычного повествования и построил фильм как череду воспоминаний, снов, образов и личных переживаний. Здесь важнее не последовательность событий, а ощущения человека, который пытается разобраться в собственной жизни и прошлом.

«Зеркало» требует терпения: одни зрители теряют интерес почти сразу, другие возвращаются к фильму спустя годы и находят в нём всё новые смыслы.

Кадр из фильма «Зеркало» (1975)

«Таксист» (1976)

Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро показали Нью-Йорк глазами одинокого человека, постепенно теряющего связь с окружающим миром. Трэвис Бикл становится всё более замкнутым, а его отчуждение постепенно превращается в опасную одержимость.

Сегодня фильм воспринимается особенно остро: разговор об одиночестве, изоляции и неспособности человека найти своё место в обществе никуда не исчез.

Кадр из фильма «Таксист» (1976)

«Список Шиндлера» (1993)

Стивен Спилберг превратил историю Шиндлера в тяжёлую драму о Холокосте, где исторические события показаны через судьбы конкретных людей. Это один из тех фильмов, которые трудно смотреть спокойно, но именно поэтому его сложно забыть.

Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993)

«Бегущий по лезвию» (1982)

Ридли Скотт использовал историю о репликантах не просто для создания мрачного киберпанка. Фильм задаёт более важный вопрос: чем человек отличается от созданного им существа и можно ли вообще провести между ними чёткую границу.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию» (1982)

«Криминальное чтиво» (1994)

Квентин Тарантино превратил криминальный фильм в игру с жанрами, хронологией и зрительскими ожиданиями. История постоянно меняет направление, серьёзные сцены соседствуют с абсурдом, а обычный разговор может оказаться не менее важным, чем перестрелка.

Именно после «Криминального чтива» такой стиль стал массово копироваться, а имя Тарантино фактически превратилось в отдельный штамп.

Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994)

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильмов «Гражданин Кейн» (1941), «Крёстный отец» (1972), «Семь самураев» (1954), «Психо» (1960), «Касабланка» (1942), «Зеркало» (1975), «Таксист» (1976), «Бегущий по лезвию» (1982), «Список Шиндлера» (1993), «Криминальное чтиво» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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